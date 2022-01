Premiera: Deepcool FC120 A-RGB - nowa seria podświetlanych wentylatorów już w drodze

Wydajna wentylacja to podstawa każdego PC. Deepcool wprowadza więc serię nowych wentylatorów. Modele z linii FC120 mają zapewnić nie tylko solidny przepływ powietrza, lecz także tchnąć w zestaw życie, rozświetlając go żywymi barwami.

Wentylatory Deepcool FC120 to konstrukcje o średnicy 120 milimetrów. Śmigła osadzone na łożyskach HDB mają wirować w tempie od 500 do 1800 obrotów na minutę. Prędkość jest regulowana poprzez PWM, a maksymalny przepływ powietrza na jaki można liczyć to nieco ponad 105 metrów sześciennych powietrza na godzinę. Jednocześnie producent obiecuje, że generowany hałas nie przekracza poziomu 28 decybeli, a więc szumów tła spokojnej, pozbawionej ruchu ulicy.

Utrzymanie wysokiej wydajności i kultury pracy w dłuższej perspektywie mają zapewnić nie tylko łożyska, ale i materiały. Łopatki zbudowane z wykorzystaniem PBT mają charakteryzować się zwiększoną sztywnością i wytrzymałością na rozciąganie, co ma minimalizować wibracje. Z kolei wąska ramka przekłada się na większą powierzchnię łopatek, a więc i wyższą wydajność.

Dla fanów personalizacji seria Deepcool FC120 oferuje adresowalne podświetlenie RGB. Współpracuje ono z dostępnymi na rynku systemami iluminacji, takimi jak: Aura Sync, Mystic Light, Polychrome Sync, RGB Fusion czy Razer Chroma. Można też kontrolować ustawienia poprzez fizyczny kontroler lub pozostać przy ustawieniach fabrycznych, które nie wymagają korzystania z dodatkowego oprogramowania czy sprzętu.

Wentylatory Deepcool FC120 posiadają pojedynczy przewód, który dostarcza zasilanie i transmituje sygnał danych RGB. Akcesoria można połączyć łańcuchowo, wykorzystując system połączeń między jednostkami, eliminując tym samym potrzebę stosowania koncentratora i ułatwiając synchronizację sterowania PWM i RGB. W ten sposób można sprzęgnąć maksymalnie cztery wentylatory, ograniczając plątaninę kabli.

Zainteresowani zakupem wentylatorów FC120 będą musieli poczekać kilka tygodni. Pojedyncze śmigło będzie wiązało się z wydatkiem około 80 złotych. W ofercie pojawią się też trójpaki w cenie około 180 złotych. Producent przewidział zarówno wersje czarne, jak i białe.

Dane techniczne:

• model: FC120

• łożyskowanie: HDB

• prędkość obrotowa:

o standardowo 500 - 1800 obr./min. (+/-10%)

• przepływ powietrza:

o standardowo do ~ 105 m3/h

• głośność: do 28 dB(A)