Premiera: Cooler Master MasterBox MB600L V2 - elegancka i praktyczna

MasterBox MB600L V2 to obudowa dla szukających subtelności i praktyczności. Użytkownicy mogą zdecydować czy wolą wersję ze szklanym oknem, czy też ze stalową ścianką. Szczotkowany front może zaś zaoferować wnękę na napęd 5,25”. Niezależnie od wariantu, całość ma być przewiewna i przestronna.

Cooler Master MasterBox MB600L V2 to ewolucja dostępnej w portfolio producenta “sześćsetki”. Tym razem projektanci inspirowali się adresowanym do fanów mini-PC modelem MasterBox MB400L. Pełnowymiarowa konstrukcja posiada analogiczny, szczotkowany panel przedni. Skrywa on duże, znajdujące się z obu stron wloty powietrza typu mesh. Frontową ściankę urozmaica sześciokątne logo. W przypadku zamontowania wewnątrz wentylatora z podświetleniem, ma ono przechwytywać światło i emitować subtelną poświatę.



Podobnie jak model mATX, obudowa Cooler Master MasterBox MB600L V2 występuje w kilku wersjach. Do wyboru są warianty z zatoką 5,25”, w której można zainstalować np. napęd Blu-ray lub bez niej. Należy przy tym zwrócić uwagę na to, że ten drugi jest nieco płytszy. Również w przypadku ścianki bocznej dostępne są dwie opcje - z pełnym, stalowym bokiem oraz z eksponującym wnętrze oknem ze szkła hartowanego.



Niezależnie od wersji, model MasterBox MB600L V2 oferuje siedem slotów na karty rozszerzeń i 161 mm przestrzeni na chłodzenie procesora. Standardem są też po dwie zatoki 2,5” i dwie typu combo 2,5”/3,5”. W wariancie z miejscem na napęd 5,25” wygospodarowano nieco więcej miejsca na kartę graficzną (400 mm), zasilacz (180 mm) oraz chłodzenie. Zmieszczą się tu bowiem trzy chłodnice, z których największa może mieć 360 mm długości. Model bez zatoki 5,25” pozwala na montaż radiatora o długości maks. 280 mm.



Zasilacz i karta graficzna także muszą być nieco krótsze - maksimum to 160 mm dla PSU i 350 mm dla GPU. W obu wersjach da się z kolei zamontować do sześciu dodatkowych wentylatorów, z których jeden (tylny) jest dodawany w standardzie. Użytkownik może też wybrać sposób montażu zasilacza - śmigłem do dołu lub do góry. Pozwala na to perforowana, górna ścianka osłony zasilacza, dzięki czemu ma on zapewniony stały dopływ powietrza niezależnie od wybranego sposobu instalacji.



Obudowa Cooler Master MasterBox MB600L V2 posiada trzy filtry przeciwkurzowe, dzięki którym utrzymanie wnętrza w czystości nie powinno być wyzwaniem. Uzupełnieniem całości jest panel I/O obejmujący dwa porty USB-A 3.2 Gen 1 oraz gniazdo audio typu combo.

Prezentowana obudowa trafi do polskich sklepów w ciągu kilku najbliższych dni. Jej cena powinna wynosić ok. 279 zł.