Zalman Z8 - przewiewna i ergonomiczna obudowa dla entuzjastów

Zalman Z8 to obudowa, która ma być maksymalnie przewiewna i przyjazna osobie składającej PC. Producent postawił tu na frontowy panel typu mesh, w standardzie są montowane cztery wentylatory, organizację okablowania ułatwić ma dodatkowy panel wewnętrzny, a dostęp do wnętrza osadzone na zawiasach okno.

Obudowa Zalman Z8 to konstrukcja typu midi tower, która jest w stanie pomieścić także nieco większe płyty E-ATX. Projektanci postawili w niej nacisk na optymalną wentylację i łatwość użycia. Ażurowy przedni panel przesłania trzy fabryczne, 120-mm wentylatory, które mają zapewnić stały dopływ chłodnego powietrza do wnętrza. Ciepłe z kolei wyprowadza kolejne śmigło zainstalowane na tylnej ściance.



Utrzymanie wnętrza w czystości powinny ułatwić zainstalowane filtry przeciwkurzowe. Jeden z nich, górny, jest magnetyczny. Pozwala to na prosty i szybki demontaż w celu wyczyszczenia. Z kolei panel z hartowanego szkła eksponuje zamontowane wewnątrz komponenty. Tym, co wyróżnia obudowę Zalman Z8 jest osadzone na zawiasach, otwierane okno. Dostęp do wnętrza powinien więc być wyjątkowo prosty.



W środku Z8 czekają kolejne praktyczne rozwiązania. Oprócz beznarzędziowego montażu dysków producent przygotował specjalny, uchylny panel. Zwiększa on swobodę dostępu do wnętrza, a zestaw zaczepów i prowadnic wspomaga aranżację okablowania tak, aby wyglądało estetycznie i nie zakłócało obiegu powietrza. Jego cyrkulację wspierać może sześć wentylatorów. Wewnątrz obudowy Zalman Z8 jest miejsce również na siedem kart rozszerzeń czy trzy chłodnice cieczy.



Radiatory mogą mieć maksymalnie 280 mm (góra) i 120 mm (przód i tył) długości. W przypadku karty graficznej granicą jest 350 mm, a chłodzenie procesora nie powinno mieć więcej niż 158 mm wysokości. Całość uzupełnia zlokalizowany na górnej ściance panel I/O. Zawiera on trzy porty USB, w tym dwa w wersji 3.0, złącza audio oraz przycisk pozwalający na kontrolę podświetlenia LED, jeśli takie zostanie zamontowane.

Obudowa Zalman Z8 ma trafić do sprzedaży w połowie kwietnia. Produkt wyceniono na ok. 260 zł