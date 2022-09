Premiera: Cooler Master CH331 - kompletny gamingowy headset

Firma Cooler Master poszerza swoje portfolio o nowy model gamingowych słuchawek CH331. Headset powinien zapewnić użytkownikowi wszystko, czego wymaga się od sprzętu tej klasy.

Cooler Master CH331 to zestaw słuchawkowy przeznaczony głównie do gier, jednak producent nie ukrywa, że skupił się przede wszystkim na trwałości sprzętu i wysokiej jakości dźwięku. Urządzenie posiada owalne nauszniki ze skóry oraz lekki, wyściełany pałąk mający minimalizować ucisk i dyskomfort podczas długich sesji. Całość opiera się na metalowej ramie, która nie tylko powinna zagwarantować dużą stabilność konstrukcji, ale także spore możliwości regulacji kształtu.



Nowy headset Cooler Master CH331 oferuje wirtualny dźwięk przestrzenny 7.1, który z pewnością zostanie doceniony przez wprawionych graczy. Na wyposażeniu znalazł się także odłączany mikrofon, gustowne podświetlenie RGB oraz panel sterujący na kablu, za pomocą którego można regulować głośność, jak również włączać/wyłączać wyciszenie lub iluminacje. Słuchawki zachowane są w czarnej, matowej stylistyce, która powinna przypaść do gustu wszystkim estetom.



Słuchawki mają premierę w Polsce 30 sierpnia 2022 roku, a ich cena sugerowana wynosi 209 zł.