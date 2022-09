Premiera: Audictus Champion i Champion Pro - składane słuchawki nauszne z pojemną baterią

Firma Audictus prezentuje nowe bezprzewodowe słuchawki Champion i Champion Pro. Oba modele wyróżniają się m.in. funkcją start/stop oraz pojemną baterią gwarantującą do 50 godzin działania.

Audictus Champion to nauszne słuchawki, które cechują się składaną konstrukcją. Zostały wyposażone w nauszniki pokryte ekoskórą, wbudowany mikrofon, a także akumulator zapewniający nawet 50 godzin działania. Jak deklaruje producent, 10 minut uzupełniania baterii powinno wystarczyć do 15 godzin słuchania muzyki. Co więcej, słuchawki wyposażone zostały w funkcję start/stop oraz odbieranie połączeń. Model Champion obsługuje standard Bluetooth 5.0, a w zestawie oprócz słuchawek znajduje się przewód zasilający USB-C.



Audictus Champion Pro to produkt dla nieco bardziej wymagających odbiorców, który wyróżnia się przede wszystkim większymi i lepiej izolującymi nausznikami. Ponadto w zestawie ze słuchawkami znajduje się przewód minijack 3,5 mm i dodatkowa para tekstylnych nauszników. Poza tym model Pro oferuje te same funkcje, co podstawowa wersja Champion - można więc liczyć m.in. na równie wytrzymałą baterię czy system start/stop.



Słuchawki Audictus Champion zostały wycenione przez producenta na 119 zł, natomiast cena sugerowana modelu Champion Pro wynosi 149 zł.

Cechy wspólne dla słuchawek Audictus Champion i Champion Pro:

• Pasmo przenoszenia: 20 – 20k Hz

• Dynamika przetworników: 110 dB

• Impedancja: 16 Ω

• Mikrofon: wbudowany

• Komunikacja: Bluetooth 5.0

• Bateria: do 50 godzin

• Złącze: USB-C, AUX (tylko dla modelu Pro)