PowerWalker wprowadza kolejną serię zasilaczy awaryjnych

PowerWalker zaprezentował nową serię zasilaczy typu line-interactive. Seria VI CW to zaawansowane UPS-y z pełną falą sinusoidalną, przeznaczone do użytku domowego i biurowego.

PowerWalker VI CW to seria, na którą składa się 16 modeli, czy właściwie czterech modeli dopasowanych do czterech różnych systemów dostarczania prądu, tak amerykańskiego, brytyjskiego, jak i europejskiego (wtyczki typów IEC, IEC-UK, F, E). Zakres mocy w tej serii to od 1100 do 3000 VA. Czym cechują się urządzenia PowerWalker VI CW?

VI CW to seria zasilaczy UPS typu line-interactive o pełnej fali sinusoidalnej. Łącząc tę cechę z funkcją AVR do stabilizacji napięcia, producent zdołał stworzyć zasilacze awaryjne o charakterystyce spełniającej wymagania użytku domowego, jak i biurowego. UPS-y te mogą chronić nie tylko infrastrukturę komputerową, ale też dość wrażliwe urządzenia sieciowe, a w warunkach domowych np. niektóre urządzenia AGD/RTV. Tradycyjnie jednak, podstawowym zadaniem zasilacza awaryjnego jest zabezpieczenie i podtrzymanie zasilania dla komputerów - tak, by pracujący na nich użytkownik, w przypadku awarii sieci elektrycznej, mógł swobodnie zapisać pracę i bezpiecznie wyłączyć komputer.

Zasilanie to oczywiście podstawa, ale w przypadku UPS-ów istnieje wiele dodatkowych cech, które rzutują na ostateczną funkcjonalność urządzenia. Modele z serii PowerWalker VI CW mają programowalne gniazdka i wszystkie zostały wyposażone w wyświetlacz LCD, ułatwiający komunikację z zasilaczem, odczytanie jego komunikatów i kluczowych parametrów pracy. Nic nie stoi na przeszkodzie, by UPS podłączyć do komputera za pomocą interfejsu USB. Wówczas może on skorzystać z dodatkowego oprogramowania lub pracować jako urządzenie w trybie HID. Dla bardziej wymagających przewidziano także obecność opcjonalnej karty sieciowej (SMNP).

Cena zasilaczy awaryjnych PowerWalker VI CW zaczynają się od 959 zł.

Specyfikacja:

• Moc: do 3000VA / 2100W

• Współczynnik Mocy: 0.70

• Wejście: zakres napięcia wejściowego 162-290 VAC

• Częstotliwość (Synchronized Range) 50Hz lub 60Hz

• Wyjście: nominalne napięcie wyjściowe 230 VAC

• Czas przełączania: 2-6 ms (typowo, do 10 ms max)

• Ochrona przed przepięciami

• Ochrona przed zwarciami

• Wyświetlacz informujący m.in. o stanie baterii

• Czysta fala sinusoidalna