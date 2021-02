PowerWalker VI CW - zasilacze UPS wykraczające poza standardy

PowerWalker VI CW to zasilacze UPS, które mają sprawdzić się w środowiskach półprofesjonalnych i zaawansowanych technologicznie domach. Oprócz ochrony sprzętów wrażliwych na jakość prądu, oferują szerokie możliwości konfiguracji, rozbudowy i komunikacji.

Zasilacze UPS PowerWalker VI CW to konstrukcje typu line-interactive. Generują one czystą sinusoidę na wyjściach i mają zintegrowane automatyczne regulatory napięcia. Dzięki temu powinny sprawdzić się zarówno jako awaryjne zasilacze dla high-endowych komputerów PC, jak i dla wyczulonej na jakość prądu infrastruktury, np. sieciowej. Jednocześnie ich kultura pracy, dzięki obecności trybu pasywnego, ma stać na wysokim poziomie.



Tym, co ma wyróżniać zasilacze awaryjne PowerWalker VI CW na tle konkurentów, są możliwości rozbudowy i konfiguracji. Użytkownicy mogą podłączać zewnętrzne zestawy ogniw, korzystać z programowalnych gniazd czy dodawać karty rozszerzeń. Wśród nich, oprócz kart przekaźnikowych AS/400, Modbus czy modułów EMD do monitoringu temperatury i środowiska pracy, są karty sieciowe. Można je wykorzystać do zdalnej kontroli UPS-ów poprzez protokół SNMP.



W ofercie producenta są też przełączniki MBS, dzięki którym można przeprowadzać prace konserwacyjne bez przerw w zasilaniu. Dotychczas taka funkcjonalność była najczęściej domeną UPS-ów online’owych. W standardzie zasilacze awaryjne PowerWalker VI CW oferują porty RS232, EPO i złącze USB. Ten ostatni obsługuje interfejs HID, dzięki czemu komunikacja z urządzeniem jest możliwa bez instalacji dodatkowego oprogramowania.



Prezentowane zasilacze UPS można monitorować z poziomu oprogramowania producenta - aplikacji ViewPower lub ViewPowerMini. Urządzenia mają też wbudowane wyświetlacze LCD, które pozwalają na sprawdzenie poziomu obciążenia i energii w akumulatorach, napięcia wejściowego i wyjściowego, czy trybu pracy. Korzystanie z dodatkowych aplikacji nie jest zatem koniecznością, lecz indywidualnym wyborem każdego użytkownika.

Zasilacze z serii PowerWalker VI CW są już dostępne w sprzedaży. Kupujący mają do wyboru wersje z gniazdkami IEC, typu F (Schuko) i typu E (francuskie) o następujących wariantach mocy:

• PowerWalker VI 1100 CW o mocy 770 W w cenie ok. 950 zł;

• PowerWalker VI 1500 CW o mocy 1050 W w cenie ok. 1050 zł;

• PowerWalker VI 2000 CW o mocy 1400 W w cenie ok. 1400 zł;

• PowerWalker VI 3000 CW o mocy 2100 W w cenie ok. 1700 zł.