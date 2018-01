PowerWalker: UPS, który ochroni Twój zestaw kina domowego

Zasilacze awaryjne kojarzone są jako rozwiązanie stricte biznesowe. Tymczasem PowerWalker od lat produkuje urządzenia przeznaczone także dla zwykłych, domowych użytkowników. Co więcej, ich nowy UPS VI 500 R1U można zamontować w miejscach, które do tej pory były niedostępne dla tego typu urządzeń.

Największym wyróżnikiem VI 500 R1U są jego rozmiary: UPS może pochwalić się smukłą konstrukcją (433x44 mm) i kompaktowymi rozmiarami. Jak twierdzi producent, jest to cecha rzadko spotykana na rynku zasilaczy awaryjnych. Nowy produkt PowerWalker powinien więc zmieścić się w dowolnym miejscu w pomieszczeniu np. pod zestawem kina domowego. Kto bowiem powiedział, że do UPS-a można podpiąć wyłącznie komputer? VI 500 R1U znajdzie też zastosowanie jako mały zestaw monitoringowy, bez problemu wejdzie do szafy rack 19”, o głębokości 450 mm.

PowerWalker przekonuje przy tym, że mimo niewielkich gabarytów, VI 500 R1U nadal dostarcza kompleksową ochronę dla podłączonych do niego sprzętów. Właściwą efektywność działania zapewnić ma m.in. czysta fala sinusoidalna, aktywna gdy UPS pracuje w trybie awaryjnym – to ona odpowiada za wysoką jakość dostarczanego do innych urządzeń napięcia.

Dodatkowo producent nadal trzyma się wielu rozwiązań, które ułatwiają użytkowanie urządzenia. VI 500 R1U korzysta z technologii HID (Human Interface Device), a to oznacza, iż zarządzanie zasilaczem odbywa się bez konieczności instalowania dodatkowych sterowników czy oprogramowania. UPS jest gotowy do pracy po wciśnięciu jednego przycisku, a jego stan użytkownik może śledzić na wyświetlaczu LCD.

Zasilacz awaryjny VI 500 R1U kosztuje około 519 zł.

Dane techniczne:

• Typ zasilacza: Line-Interactive

• Moc: 500VA/300W

• Współczynnik mocy: 0.60

• Zakres napięcia wejściowego: 165-290 VAC

• Zakres częstotliwości: 45Hz – 55Hz

• Częstotliwość: 50Hz

• Nominalne napięcie wyjściowe: 230 VAC

• Napięcie sinusoidalne: tak

• Baterie: 2 x 6V/7Ah

• Wyświetlacz LCD

• Regulacja napięcia: ±10%