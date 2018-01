TP-Link RE650 i RE500 – szybkie wzmacniacze sygnału WiFi

Korzystanie z WiFi stało się dla nas codziennością. Niestety nie zawsze jest to komfortowe. Wystarczy, że na drodze sygnału rozsiewanego przez router stanie kilka ścian, a prędkość i siła sygnału spadają tak bardzo, że korzystanie z Internetu staje się męczące. Rozwiązaniem tego problemu są wzmacniacze sygnału, które pozwalają na rozsyłanie WiFi na większych powierzchniach.

TP-Link wprowadził do swojej oferty wzmacniacze sygnału bezprzewodowego RE650 i RE500, które pracują w standardzie 802.11ac. Model RE650 rozgłasza dwupasmową bezprzewodową sieć WiFi o łącznej przepustowości do 2533Mb/s, natomiast model RE500 do 1900Mb/s. Dzięki temu bez przeszkód można grać online bez opóźnień, strumieniować wideo w rozdzielczości 4K i wykonywać jednocześnie wiele mocno obciążających sieć zadań. W przypadku obu urządzeń za zasięg sygnału WiFi odpowiedzialne są cztery zewnętrzne anteny oraz technologia transmisji kierunkowej, która umożliwia wykrywanie lokalizacji urządzeń i pozwala na precyzyjne przesyłanie sygnału poprawiając stabilność połączeń między urządzeniami. Stabilną pracę wzmacniaczy zapewnia mocny dwurdzeniowy procesor, który z łatwością obsłuży połączenia bez spowalniania sieci.

Oba wzmacniacze sygnału wyposażone są w gigabitowy port Ethernet, co pozwala podłączać urządzenia przewodowe, takie jak konsole do gier lub telewizor smart, w celu utworzenia stabilnego połączenia przewodowego.

RE650 korzysta z technologii 4-Stream, która poprawia szybkość i wydajność urządzenia. Wzmacniacz wspierany jest dodatkowo przez technologię MU-MIMO, która pozwala na obsługę maksymalnie 4 urządzenia jednoczenie, zmniejszając ich czas oczekiwania i znacznie zwiększając przepustowość WiFi dla każdego urządzenia. Model RE500 wspierany jest technologią 3-Stream oraz MU-MIMO, które umożliwiają obsługę maksymalnie 3 urządzeń jednocześnie.

W określeniu odpowiedniego miejsca, w którym powinien znaleźć się wzmacniacz sygnału, pomaga dioda umieszczona na obudowie: kolor niebieski oznacza odpowiednią moc sygnału z routera, czerwony – moc jest zbyt słaba. Dalsza konfiguracja urządzenia jest łatwa i szybka. Jeśli router posiada przycisk WPS, należy najpierw wcisnąć go na routerze, a następnie na wzmacniaczu. Drugim sposobem jest konfiguracja za pomocą smartfonu z zainstalowaną aplikacją TP-Link Tether. Aplikacja jest intuicyjna, a dodatkowo pozwala monitorować stan wzmacniacza.