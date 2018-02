PowerWalker: UPS idealny do domu

Chcąc zwiększyć zastosowanie swoich zasilaczy awaryjnych, PowerWalker wprowadził właśnie na rynek UPS-y, które można zamontować w niedostępnych do tej pory miejscach. Sekret VI 750 R1U tkwi bowiem w jego gabarytach.

Przewidziany do małych szaf rack i mający podtrzymać domowy zestaw dozoru wizyjnego, zasilacz PowerWalker sprawdzi się również jako ochrona… kina domowego. Wszystko dzięki niewielkim rozmiarom urządzenia, umożliwiającym montaż VI 750 R1U pod telewizorem.

Mimo kompaktowych wymiarów, UPS PowerWalker zapewnia kompleksową ochronę m.in. dzięki czystej fali sinusoidalnej. VI 750 R1U to jeden z niewielu UPS-ów nie posiadających wentylatora. Co za tym idzie urządzenie praktycznie nie generuje hałasu – i to nawet przy pracy w trybie baterii. Istnieje nawet opcja wyłączenia dźwięku alarmu.

PowerWalker wprowadził do swojego urządzenia kilka ułatwień dla użytkownika. Chodzi tu m.in. o zaimplementowanie w VI 750 R1U baterii hot-swap, dzięki której można ją wymienić bez wyłączania UPS-a. Zasilacz korzysta też z technologii HID i jest gotowy do pracy po wciśnięciu jednego przycisku.

Zasilacz awaryjny VI 750 R1U kosztuje około 679 zł.

Dane techniczne:

• Typ zasilacza: Line-Interactive

• Moc: 750VA/450W

• Współczynnik mocy: 0.60

• Zakres napięcia wejściowego: 165-290 VAC

• Zakres częstotliwości: 45Hz – 55Hz

• Częstotliwość: 50Hz

• Nominalne napięcie wyjściowe: 230 VAC

• Napięcie sinusoidalne: tak

• Baterie: 2 x 6V/9Ah

• Wyświetlacz LCD

• Regulacja napięcia: ±10%