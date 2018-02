NFUI 7.0 – inteligentny asystent ukryty w smartfonach marki Neffos

Nowa wersja interfejsu NFUI 7.0, stworzona specjalnie dla smartfonów TP-Link Neffos, została opracowana po dogłębnej analizie potrzeb ich użytkowników. Dzięki temu stanowi znakomitą pomoc w obsłudze urządzenia. Najnowszy projekt autorskiej nakładki na Androida to wyjątkowa kombinacja trzech kluczowych elementów – przystępnego designu, intuicyjnego sposobu obsługi oraz szybkiej pracy systemu.

Nakładka NFUI 7.0, wykorzystująca przyjazną dla ludzkiego oka kolorystykę i pozbawiona zbędnych elementów oraz czytelne, na nowo zaprojektowane ikonki i przejrzysty interfejs, umożliwiają łatwe skupienie się na konkretnej treści, pozwalając na bardziej efektywne korzystanie ze smartfona.

Jedną z najważniejszych cech nakładki NFUI 7.0 jest tempo pracy. Zoptymalizowany system zwiększa prędkość otwierania aplikacji aż o 78% w stosunku do poprzedniej wersji, a dzięki uzyskanej prędkości 60fps także gra na smartfonie będzie bardziej płynna i stabilna. Zmiany dotyczą również pamięci masowej. Przyśpieszone zostały operacje zapisu – obecnie uzyskiwane wyniki są nawet czterokrotnie lepsze od tych z poprzedniej wersji.

Tempo zużycia baterii jest bardzo ważnym czynnikiem w codziennym użytkowaniu smartfona. Zaletą NFUI 7.0 jest automatyczne zamykanie się aplikacji działających w tle, w czasie 3 minut od wyłączenia ekranu, co przekłada się na mniejszy pobór energii. Przy czym warto wspomnieć, że aplikacje umieszczone na tzw. „białej liście” nie będą zamykane. Oszczędną pracę akumulatora wspomagają także dwa tryby – Smart Power Saving oraz Ultra Power Saving – w zależności od potrzeb użytkownika oraz planowanego czasu korzystania z urządzenia. Dodatkowy, pozytywny wpływ na długość pracy urządzenia ma tak zwany Tryb Kieszeni – gdy trzymamy telefon w kieszeni, ekran automatycznie rozpoznaje sytuację i nie zapala się przy pojawiających się powiadomieniach, zablokowane jest również wykonywanie połączeń.

Jeden z najważniejszych atutów NFUI 7.0 stanowi prosty i intuicyjny sposób jego używania. Projektanci TP-Link Neffos zadbali o to, aby właściciel smartfona mógł wykonać prawie każdą operację w zaledwie trzech krokach. Nakładka NFUI umożliwia wyrównywanie ikonek aplikacji przez potrząśnięcie smartfonem, zrobienie screenshota poprzez przesunięcie trzema palcami po powierzchni ekranu oraz wybudzenie urządzenia podwójnym kliknięciem w ekran. Dużym walorem systemu jest zwiększenie czułości ekranu, co zauważalne jest szczególnie podczas obsługiwania urządzenia w rękawiczkach. Nie zapomniano także o osobach, które wykorzystują smartfon jako aparat fotograficzny. To dla nich dedykowane są dodatkowe funkcje manualnego ustawienia parametrów zdjęć, stabilizacja obrazu oraz tryb upiększania.

Producent, mając na uwadze zdrowie konsumentów, zadbał dodatkowo o zmniejszone natężenie niebieskiego światła ekranu, które wpływa na zmęczenie oczu. Użytkownik może sam wybrać i ustawić stałe godziny włączania się trybu Ochrony Oczu.

Jak na system stworzony przez wiodącego producenta urządzeń sieciowych TP-Link przystało, NFUI 7.0 oferuje funkcję Network Bridge, dzięki której smartfon może być wykorzystany jako wzmacniacz sygnału WiFi. Ciekawostką jest także możliwość udostępniania WiFi przez kod QR, który pozwala na połączenie się z siecią jednym dotknięciem. Warto wspomnieć o funkcjach, które pojawiły się już w poprzedniej wersji oprogramowania, a których nie mogło zabraknąć także w NFUI 7.0. Są to m. in. pływające powiadomienia o połączeniach przychodzących (Float Call Notification), możliwość robienia zdjęć przy wyłączonym ekranie, funkcja App Lock, zabezpieczająca dostęp do wybranych aplikacji osobom niepowołanym czy podzielony ekran (Split Screen), który pozwala na jednoczesne wykonywanie dwóch czynności.

System NFUI 7.0 dostępny jest dla modeli TP-Link Neffos X1, X1 Lite, X1 Max i kolejnych, które dopiero będą miały swoją rynkową premierę.