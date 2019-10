PowerWalker: Smart UPS dla urządzeń zasilanych w standardzie PoE

PowerWalker wprowadza zasilacz awaryjny dla urządzeń PoE. Awaria prądu nie wyłączy już twoich kamer CCTV.

PowerWalker Smart PoE UPS to zasilacz awaryjny wyposażony w baterie litowo-jonowe o pojemności 36,5 Wh. Zapewnia on napięcie stałe 48 V i maksymalną moc 15,4 W urządzeniom zasilanym w standardzie PoE. Są to najczęściej kamery przemysłowe, access-pointy czy switche, które otrzymują prąd za pośrednictwem kabla sieciowego (tzw. skrętki). Nowy UPS marki PowerWalker wspiera standard PoE w wersjach 802.3af/802.3at.

PowerWalker Smart PoE UPS może być wykorzystywany do zdecentralizowanego zasilania awaryjnego w systemach dozoru wizyjnego. Sprawdzi się więc wszędzie tam, gdzie liczy się przede wszystkim gwarancja ciągłości nagrań w przypadku zaniku zasilania lub awarii infrastruktury sieciowej (podczas pożaru, rozległego blackoutu, ataku terrorystycznego, działania złodzieja w celu zatarcia śladów itp.).



W przypadku odcięcia kamery od przełącznika PoE zapewniającego jej zasilanie, urządzenie ma zagwarantować kontynuowanie zapisu nawet przez kilka godzin. Obraz będzie zapisywany na karcie microSD umieszczonej w kamerze. Smart PoE UPS sprawdzi się także w systemach monitoringu budynków użyteczności publicznej, na dworcach kolejowych, stacjach metra, w bankach, centrach handlowych itp.

Cena zasilacza awaryjnego PowerWalker Smart PoE UPS wynosi ok. 500 zł.

Specyfikacja:

• Moc maksymalna: 15 W

• Napięcie wyjściowe: 48VDC (PoE)

• Zakres napięć na baterii: 37-57VDC

• Standard PoE 802.3af / 802.3at

• Bateria: 1x 14.4V/2.6Ah

• Czas ładowania: 7h do 90%

• Wytrzymałość pod pełnym obciążeniem: 90 minut

• Wejście: RJ45

• Wymiary: 95 mm x 67 mm x 119 mm