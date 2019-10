PocketBook InkPad X – mistrzowskie urządzenie z 10-calowym wyświetlaczem

PocketBook InkPad X jest modelem, który świetnie uzupełni portfolio rozwiązań firmy. Dotychczas znane funkcje, takie jak SMARTlight, obsługa plików dźwiękowych i 19 formatów plików tekstowych, to już podstawa. Teraz będą dostępne na urządzeniu z wyświetlaczem o przekątnej 10,3 cala

i zaskakującej wadze zaledwie 300 gramów.

Poszerzając granice e-czytania

Wyświetlacze E Ink Carta™ o rozdzielczości HD i 1404 × 1872 pikselach nie są już niczym zaskakującym. Jednak taki ekran w wielkości 10,3 cala jest zdecydowaną nowością w ofercie PocketBook. Już niebawem powinien pojawić się na polskim rynku PocketBook InkPad X – czytnik, który dzięki swoim parametrom doskonale sprawdzi się do czytania nie tylko beletrystyki i komiksów, ale przede wszystkim literatury naukowej, cyfrowych wersji gazet i magazynów, a nawet zapisów nutowych. Użytkownicy zyskają rozwiązanie z jeszcze większym wyświetlaczem, na którym zmieści się duża ilość tekstu i na którym nie będzie potrzeby dodatkowego zmniejszania rozmiaru czcionki.

PocketBook InkPad X oferuje użytkownikom jeszcze więcej możliwości e-czytania, mówi Maksym Zhelezniak, szef sprzedaży w firmie PocketBook. Dodatkowa korzyść wynikająca z dziesięciocalowego wyświetlacza, to nie jedyna zmiana zaproponowana przez naszą firmę. Najnowszy model dysponuje pamięcią wewnętrzną o pojemności aż 32GB. Taka biblioteczka pomieści około 15 tysięcy plików EPUB lub 10 tysięcy ebooków w formacie PDF, komiksów czy cyfrowych gazet. Oczywiście ta liczebność zależy od rozmiaru plików, ale to i tak pokaźny zbiór ebooków lub audiobooków, które zawsze można mieć pod ręką.

SMARTlight – i zapominasz o lampce

Model PocketBook InkPad X jest czytnikiem, który służy użytkownikom o każdej porze dnia i nocy. Dlatego też wykorzystano w nim technologię SMARTlight. Dzięki niej dostosowanie natężenia podświetlenia i dobranie temperatury jego barwy w zależności od cyklu dobowego jest możliwe nawet bez przerywania czytania. Wystarczy tylko przesunąć palcem wzdłuż ścianek obudowy. Dodatkowo istnieje możliwość zachowania wybranych ustawień i aktywowania ich w dowolnie wybranym momencie.

Audiobooki i muzyka prosto z czytnika PocketBook

Jeśli coś może współzawodniczyć z czytaniem, to chyba tylko słuchanie audiobooków. Taka forma kontaktu z literaturą pozwala także wykonywać inne czynności w tym samym czasie, nawet w trakcie prowadzenia samochodu! W czytniku PocketBook InkPad X dostępna jest opcja wykorzystania łączności bezprzewodowej Bluetooth, dzięki czemu pliki dźwiękowe i audiobooki w formatach MP3, M4B i OGG mogą być bez przeszkód odsłuchiwane nawet na większą odległość. W przypadku tradycyjnych ebooków doskonale sprawdzi się funkcja Text-to-Speech, która umożliwi wysłuchanie tekstu książki czytanego przez automatycznego lektora w jednym z 16 dostępnych języków.

Prawdziwy mocarz

Wydajny procesor, bateria o pojemności 2000 mAh i do miesiąca czytania bez konieczności ładowania czytnika to argumenty dla osób, które nie lubią ograniczeń. PocketBook InkPad X ma także G sensor, który umożliwia automatyczną rotację tekstu, co przy formacie 10 cali znacząco ułatwia posługiwanie się urządzeniem.

W pakiecie z czytnikiem jest dostępny adapter audio pasujący do gniazda USB typu C, które jest w urządzeniu i pozwalający zarówno ładować czytnik, jak i korzystać ze słuchawek z końcówką audio-jack 3,5 mm.

W każdym formacie, w jakimkolwiek języku, wszędzie

Najnowszy model w ofercie PocketBook jest kontynuacją firmowej filozofii dotyczącej swobody e-czytania. W przypadku czytnika InkPad X widać to wyjątkowo wyraźnie. Urządzenie to, podobnie jak najbardziej zaawansowane czytniki PocketBook, nie tylko bez konwersji obsługuje 19 formatów plików tekstowych, 4 graficzne i 3 formaty audio, ale bardzo dobrze sprawdza się w pracy z materiałami wymagającymi większego wyświetlacza. Ponadto urządzenie dysponuje preinstalowanymi słownikami Abbyy Lingvo® i umożliwia korzystanie z takich funkcjonalności jak internetowe usługi Dropbox, Send-to-PocketBook czy PocketBook Cloud. Ta ostatnia opcja pozwala synchronizować elektroniczne zasoby pomiędzy różnymi urządzeniami, a jednocześnie zachowuje postęp czytania, przenosi notatki i zakładki, dzięki czemu praca na dokumentach jest dużo bardziej komfortowa.

Spodziewana cena czytnika PocketBook InkPad X to 1939 zł.