Pierwszy dysk PCIe 4.0 od TRANSCEND

Firma TRANSCEND przedstawia swój pierwszy dysk z interfejsem PCI Express 4 x4. MTE240S jest chłodzony radiatorem z grafenu, wspiera protokół NVMe i osiąga prędkości nawet do 3 800 MB/s. Poradzi sobie z najbardziej wymagającymi zastosowaniami konsumenckimi jak gry, produkcja audio i wideo, a także jako nośnik profesjonalny.

Nowy dysk od TRANSCEND został stworzony z myślą o najbardziej wymagających użytkownikach. Producent pierwszy raz w swoim produkcie zastosował interfejs PCI Express 4 x4. To rozwiązanie o przepustowości 7,8 GB/s, a więc dwa razy większej niż w przypadku nośników z PCIe 3.0 x4 . Wspiera protokół NVMe 1.4, oferując prędkości odczytu do 3 800 MB/s i zapisu do 3 200 MB/s. Dzięki temu sprawdzi się zarówno jako nośnik do komputerów prywatnych, służbowych, jak i systemów profesjonalnych, umożliwiając płynne przetwarzanie dużych ilości danych bez jakichkolwiek opóźnień lub spowolnień.

Chłodzenie grafenem

W celu zapewnienia maksymalnie wydajnego chłodzenia MTE240S został wyposażony w radiator grafenowy. Grafen jako najbardziej wydajny przewodnik ciepła na świecie, skutecznie usprawnia odprowadzanie ciepła z dysku SSD. Sama powłoka grafenowa jest bardzo cienka, przez co nie utrudni instalacji dysku w najsmuklejszych notebookach. Nośnik wytrzymuje pracę w zakresie temperatur od 0°C do 70°C.

Wyjątkowe parametry i nową jakość podkreśla dodatkowo odświeżony design. Tajwański producent zrezygnował ze swojej typowej kolorystyki na rzecz złota i czerni. Zmienione zostało także opakowanie, w którym znajduje się dysk. Nośnik będzie dostępny w wersjach pojemnościowych 500 GB oraz 1 TB.

Dane pod kontrolą

Bezpieczeństwo danych oraz stabilność działania systemu zapewnia technologia LDPC ECC (Error Correction Code), wykrywająca oraz korygującą błędy pojawiające się podczas transferu danych.

Bezpłatna aplikacja SSD Scope Pro (udostępniona przez producenta) monitoruje stan dysku, pomaga zachować bezproblemową, wydajną pracę oraz zwiększa bezpieczeństwo danych. Oprogramowanie umożliwia m.in. skanowanie diagnostyczne, wymuszenie aktywacji funkcji TRIM, bezpieczne usuwanie danych, aktualizację oprogramowania i klonowanie systemu.

Gwarancja i cena

Dyski MTE240S dostępne będą w polskich sklepach już w kwietniu. Sugerowane przez producenta ceny to 570 PLN za 500 GB i 913 PLN za 1 TB. Nośniki zostały objęte pięcioletnią ograniczoną gwarancją producenta.