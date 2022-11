Philips 27B1U7903 – nowoczesny monitor z Thunderbolt 4 oraz MiniLED do użytku profesjonalnego

MMD − producent monitorów marki Philips – zaprezentował zaawansowany technologicznie monitor, przeznaczony m.in. do profesjonalnych zadań graficznych. Nowy model nosi nazwę 27B1U7903 i stanowi rozszerzenie serii Brilliance 7000. W wyświetlaczu zastosowano matrycę IPS z podświetleniem MiniLED oraz wyposażono go w port Thunderbolt 4. Całość dopełnia certyfikat DisplayHDR 1400.

Skrócona specyfikacja monitora Philips 27B1U7903:

• Złącze Thundebolt 4 – pozwalające m.in. na szeregowe przesyłanie sygnału obrazu (tzw. daisychain);

• Podświetlenie MiniLED – 2304 strefy lokalnego przyciemniania;

• Certyfikat VESA DisplayHDR 1400;

• Rozdzielczość 4K (3840 x 2160 px);

• Bezramkowy design oraz wbudowany uchwyt, pozwalający na prostą aranżację okablowania.

– Wyposażony w najnowsze rozwiązania sprzyjające produktywności Philips 27B1U7903 to idealne rozwiązanie dla profesjonalistów. Monitor ten, oprócz wyświetlania obrazu w najwyższej jakości, umożliwia proste podłączenie urządzeń za pomocą szybkiego złącza Thunderbolt 4 – komentuje Xeni Bairaktari, Global Marketing Lead oraz Senior Brand Manager EU w MMD Monitors & Display.

MiniLED, Quantum Dot i 2304 strefy przyciemniania

27B1U7903 wyposażony został w 27-calową matrycę IPS o rozdzielczości 4K

(3840 x 2160 px) i odświeżaniu 60 Hz, mogącą wyświetlać 1,07 miliarda kolorów. Podświetlenie w tym modelu zostało wykonane w technologii MiniLED, co pozwoliło na uzyskanie 2304 stref lokalnego przyciemniania. Monitor otrzymał certyfikat VESA DisplayHDR 1400. Dzięki zastosowaniu technologii kropki kwantowej (Quantum Dot) wyświetlane kolory są żywe i realistycznie reprodukowane. Rozwiązanie to opiera się o wykorzystanie półprzewodnikowych nanokryształów, precyzyjnie emitujących światło w danym kolorze.

Monitor cechuje się dobrym odwzorowaniem kolorów. Pokrycie palet barwowych w tym modelu wynosi:

• sRGB – 154%

• DCI-P3 – 97,2%

• Adobe RGB – 99,2%

• REC 2020 – 80,4%

Thunderbolt 4 i daisychain

Zastosowane w monitorze złącze Thunderbolt 4 pozwala na błyskawiczne przesyłanie danych, w tym sygnału obrazu. Dodatkową funkcją jest możliwość ładowania podłączonych do monitora urządzeń z mocą 90 W.

W 27B1U7903 zastosowano również drugie, wyjściowe złącze Thunderbolt 4. Umożliwia ono szeregowe podłączenie kolejnego wyświetlacza. Rozwiązanie to nosi nazwę daisychain i pozwala na rozbudowanie stanowiska nawet do 4 niezależnie pracujących monitorów.

Ergonomia i energooszczędność

W obudowie monitora umieszczony został czujnik PowerSensor. Wykrywa on obecność człowieka przed ekranem, ograniczając moc podświetlenia gdy użytkownik oddali się od urządzenia. Rozwiązanie to pozwala zmniejszyć nawet do 80% zużycie energii, jednocześnie wydłużając żywotność monitora.

Wielofunkcyjna podstawa SmartErgoBase umożliwia organizację okablowania, pochylenie ekranu do przodu i do tyłu, regulację wysokości do 130 mm, obrót w poziomie oraz ustawienie panelu w pozycji portretowej (pivot).

Dostępność i cena

Monitor jest już dostępny w sklepach w sugerowanej cenie 6 105 zł.