Philips 241B7QGJ – monitor przyjazny środowisku

Firma MMD – producent monitorów marki Philips – przedstawia nowy model o oznaczeniu 241B7QGJ. Ten 24-calowy wyświetlacz Full HD wyposażony w matrycę IPS, został zaprojektowany z myślą o ochronie środowiska. Jest to najbardziej „zielony” monitor dostępny na rynku.

Ekologiczne materiały i energooszczędność

Tworzywa sztuczne użyte do wykonania Philipsa 241B7QGJ pochodzą w 85% z recyklingu, a całość konstrukcji nie zawiera szkodliwych pierwiastków, takich jak ołów, rtęć i halogeny. Monitor wraz z opakowaniem zostały zrobione w pełni z materiałów możliwych do odzysku.

Oprócz ekologicznych materiałów wykonania, nowy monitor od Philipsa sprzyja środowisku dzięki energooszczędności – podczas przeciętnej pracy pobiera 11W energii. Można to było osiągnąć dzięki zastosowaniu podświetlania o niskim zapotrzebowaniu na prąd oraz rozwiązaniom wspierającym. Funkcja PowerSensor pozwala wykryć czy w danym momencie użytkownik siedzi przed ekranem. Jeżeli od niego odejdzie, wówczas automatycznie obniżany jest poziom jasności wyświetlania. Z kolei technologia LightSensor dostosowuje jasność do warunków świetlnych otoczenia, a przycisk Zero Power Switch pozwala przełączyć monitor w tryb całkowitego braku poboru energii, bez konieczności odłączania przewodu zasilającego.

Philips 241B7QGJ jest zgodny ze specyfikacją Energy Star 7.0 oraz klasą energetyczną A++. Organizacja Green Electronics Council przyznała temu modelowi certyfikat EPEAT, potwierdzający jego przyjazność dla środowiska.

Jakość obrazu i wygoda użytkownika

Philips 241BQGJ wspiera technologie poprawiające jakość obrazu w zależności od wyświetlanej treści: SmartImage, SmartContrast oraz SmartResponse. Ponadto w trosce o komfort użytkownika w wyświetlaczu zastosowano powierzchnię antyrefleksyjną oraz rozwiązania ograniczające emisję niebieskiego światła i efekt migotania obrazu.

Dzięki podstawie SmartErgoBase położenie ekranu prezentowanego monitora można dostosować zarówno w zakresie góra-dół, kąta pochylenia oraz obrotu w pionie i poziomie. Philips 241B7QGJ może być również zamontowany na uchwycie VESA. Dodatkowym wyposażeniem są wbudowane głośniki oraz cztery porty USB 3.0.

Cena i dostępność

Philips 241B7QGJ zadebiutuje na rynku w tym miesiącu, a jego sugerowana cena detaliczna wynosi 979 złotych.