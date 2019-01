CES 2019: Wacom przedstawia nowy ekran piórkowy Cintiq

Dziś na targach elektroniki użytkowej Consumer Electronics Show firma Wacom zaprezentowała nową klasę ekranów piórkowych. Cintiq 16 to narzędzie do tworzenia cyfrowych szkiców, ilustracji i rysunków technicznych, które wykorzystuje 35-letnie doświadczenie i wiedzę Wacom w dziedzinie opracowywania produktów umożliwiających bardziej naturalne i wydajne tworzenie.

Nowy Cintiq zaprojektowano z myślą o młodych, kreatywnych twórcach, studentach sztuki i pasjonatach, którzy chcą korzystać z godnych zaufania i niezawodnych doświadczeń firmy Wacom, ale niekoniecznie potrzebują wszystkich zaawansowanych funkcji zastosowanych w produktach z linii Cintiq Pro. Cintiq stanowi również atrakcyjną ofertę dla obecnych użytkowników, którzy pragną po raz pierwszy wypróbować pióro Wacom na ekranie. Nowy model w sugerowanej cenie detalicznej 599,90 EUR ma trafić do sklepów pod koniec stycznia br.

Produkty Wacom stały się nieodzownym narzędziem dla kreatywnych twórców. Teraz oferujemy tę samą technologię pióra, jakość konstrukcji i wiedzę tym, którzy pragnęli ich już wcześniej, ale ze względu na trudne początki kariery być może nie mogli sobie pozwolić na wykorzystywanie pełnego zakresu profesjonalnych funkcji urządzeń Wacom – powiedział Faik Karaoglu, Executive Vice President, Wacom Creative Business Unit. Naszym zdaniem jest to doskonałe rozwiązanie dla początkujących twórców, ale także dla studentów, osób tworzących rysunki techniczne w branży architektonicznej, planowaniu, wzornictwie przemysłowym lub inżynierii, a nawet dla doświadczonych twórców, którzy chcą nabyć drugie urządzenie do domowego biura lub pracowni.

Cintiq 16 wyposażono w technologię pióra Pro Pen 2 firmy Wacom, która oferuje profesjonalne pióro cyfrowe za przystępną cenę. Zapewnia 8192 poziomy czułości na nacisk i reakcję na nachylenie, które przekładają się na niezrównaną precyzję i dokładność. Dzięki technologii rezonansu elektromagnetycznego (EMR) firmy Wacom pióro nie wymaga akumulatora ani ładowania.

Ekran o rozdzielczości 1920 x 1080p oferuje 72% kolorów NTSC. Jest pokryty hartowanym szkłem z powłoką antyrefleksyjną i daje naturalne odczucia podczas pracy, takie jak na tradycyjnym papierze. Cintiq 16 ma atrakcyjną, a przy tym kompaktową konstrukcję, która ułatwia umieszczenie go w przestrzeni roboczej, a przewód „3 w 1” likwiduje bałagan na biurku. Nowy Cintiq doskonale nadaje się dla użytkowników, którzy chcą dostosować swoją przestrzeń pracy z wykorzystaniem zaawansowanych, cyfrowych narzędzi do obsługi pióra i ekranu.

Wraz z wprowadzeniem modelu Cintiq w 2001 roku firma Wacom stała się pierwszym producentem, który zaoferował ekran piórkowy. Ekrany takie służą dziś do tworzenia praktycznie wszystkich animacji, rozwoju gier i opracowywania wzornictwa przemysłowego. Wacom Cintiq lub Cintiq Pro firmy Wacom jak żaden inny produkt pozwala odtwarzać realia pracy na tradycyjnych nośnikach. Jest naturalny i intuicyjny, a na dodatek zwiększa wydajność i usprawnia współpracę. Idealny do tworzenia ilustracji, projektowania graficznego, retuszu zdjęć i projektowania układów: Cintiq 16 sprawdzi się zarówno jako narzędzie do tworzenia dla początkujących oraz profesjonalistów. Linia ekranów piórkowych Cintiq jest zgodna z komputerami PC i Mac, a poza tym współpracuje z setkami aplikacji wykorzystującymi funkcję czułości na nacisk, jak np. Adobe, Autodesk, Pixologic, Celsys, Corel i The Foundry.