Otwórz nieograniczone możliwości nowego smartfona motorola razr 2022

Motorola jest pionierem w dziedzinie składanych telefonów i nieustannie wprowadza innowacyjne rozwiązania. Kolejnym przykładem przesunięcia przez markę granic składanych urządzeń jest nowa motorola razr 2022. To odważne wcielenie słynnego modelu wnosi w życie użytkowników jeszcze więcej możliwości.

motorola razr 2022 wyznacza nowy standard epoki składanych telefonów zarówno pod względem pięknego designu, jak i łatwości obsługi. Urządzenie to jest owocem ewolucji poprzednich generacji, których zasadnicze funkcje zostały rozbudowane i ulepszone z uwzględnieniem opinii konsumentów. Znaleźć tu można między innymi najbardziej zaawansowany aparat w telefonie z klapką1, pojemniejszą baterię i imponujący wyświetlacz.



Kultowy design unowocześniony z myślą o produktywności i rozrywce

razr ma minimalistyczny design - kompaktową i kieszonkową konstrukcję z eleganckim, matowym wykończeniem. Nowoczesnemu wyglądowi towarzyszą dwa ekrany - wyświetlacz Quick View o przekątnej 2,7”, który umożliwia kontakt ze światem: można na nim przeglądać powiadomienia, czytać i wysyłać wiadomości, robić zdjęcia, dokonywać płatności itp., a wszystko to bez otwierania telefonu.

Po rozłożeniu smartfona razr użytkownik ma do dyspozycji wyświetlacz FHD+ P-OLED o przekątnej 6,7” i wysokiej częstotliwości odświeżania do 144 Hz. Technologia P-OLED umożliwia wyświetlanie ponad miliarda odcieni: od najgłębszych czerni po najbogatsze, żywe kolory. Wyświetlacz z certyfikatem HDR10+ i 100-procentową gamą barw spełnia kinowe normy wierności obrazu, dlatego ten smartfon jest idealnym urządzeniem do rozrywki.

Nowo zaprojektowany zawias utrzymuje urządzenie otwarte w trybie widoku Flex, w którym może ono stać samodzielnie pod różnymi kątami, umożliwiając pracę i rozrywkę bez zajmowania rąk. Po otwarciu smartfona razr można korzystać z funkcji podzielonego ekranu z różnymi otwartymi jednocześnie aplikacjami. Można na przykład oglądać wideo i pisać wiadomość podczas gotowania obiadu, czy użyć telefonu jako statywu do robienia pięknych selfie lub zdjęć grupowych albo prowadzenia rozmów wideo bez zajmowania rąk. Telefon można nawet otworzyć i ustawić przy łóżku z odsłoniętym ekranem Quick View jako budzik.

Flagowe aparaty w składanym telefonie

Jeżeli chodzi o najbardziej zaawansowany aparat umieszczony kiedykolwiek w składanym telefonie1, wysoka rozdzielczość to dopiero początek zalet. Aparat główny o rozdzielczości 50 MP ma duże ultrapiksele 2 μm, które wyróżniają się 4-krotnie większą czułością przy słabym oświetleniu i umożliwiają robienie ostrzejszych zdjęć w żywszych barwach. Przy użyciu funkcji Instant All-Pixel Focus wykorzystującej 32 razy więcej pikseli do ostrzenia, można robić zdjęcia szybciej i precyzyjniej przy dowolnym świetle. Matryca główna ma też funkcję optycznej stabilizacji obrazu, która pomaga wyeliminować niepożądane efekty drgania rąk, by zdjęcia i nagrania wideo były krystalicznie wyraziste.

Używając 13-megapikselowego aparatu ultraszerokokątnego można zmieścić w kadrze 4 razy więcej obrazu, a obiektyw Macro Vision rejestruje nawet najdrobniejsze szczegóły, umożliwiając 3,5x większe przybliżenie do obiektu niż przy użyciu standardowego obiektywu.

Smartfonem można nagrywać zachwycające filmy z ponad miliardem odcieni, które spełniają wymagające standardy HDR10+ dotyczące wierności kolorystycznej, palety kolorów, jasności i kontrastu. Rozdzielczość wideo 8K obejmuje ponad 33 milionów pikseli, co jest najwyższą rozdzielczością możliwą obecnie do uzyskania w smartfonach.

A to jeszcze nie wszystko. Za pomocą dużego wyświetlacza Quick View można korzystać ze wszystkich tych aparatów, by robić efektowne selfie. Aby skorzystać z większego ekranu, wystarczy otworzyć telefon i użyć aparatu o rozdzielczości 32 MP - aparatu przedniego o najwyższej rozdzielczości wśród składanych telefonów - do robienia selfie czy rozmów wideo.

Przodująca w branży wydajność i energia na cały dzień

Aby razr dotrzymywał użytkownikom kroku przez cały dzień, Motorola wyposażyła go w najbardziej zaawansowany Snapdragon® dostępny w telefonie składanym. Snapdragon 8+ Gen 1 to najszybszy i najwydajniejszy w historii procesor Qualcomm. Dzięki niemu telefon działa płynnie, najważniejsze funkcje zyskują nowe możliwości, a bateria wystarcza na dłużej. Ten potężny procesor umożliwia korzystanie z pożądanych przez użytkowników możliwości: szybszych połączeń 5G, funkcji Snapdragon Elite Gaming oraz aparatów profesjonalnej jakości. Funkcje nowej generacji, takie jak zaawansowana sztuczna inteligencja i błyskawiczne częstotliwości odświeżania zwiększają możliwości użytkownika.

Z myślą o swobodzie korzystania, telefon wyposażono w baterię 1,25 razy większą niż w poprzedniej generacji, a 2 razy szybciej działająca ładowarka TurboPower™ 30 W zapewnia godziny działania po minutach ładowania2.

Przestrzenny dźwięk w każdej konfiguracji

Dźwięk przestrzenny Dolby Atmos® dostarcza wciągającej rozrywki. Słuchać go można przez dwa duże głośniki stereo telefonu albo słuchawki i cieszyć się głębszymi basami oraz wyraźniejszym głosem we wszystkich multimediach wykorzystujących tę technologię. Do nagrywania i połączeń głosowych można używać pierwszego zestawu trzech mikrofonów3 w składanym telefonie, by dźwięk był stabilny, klarowny i bez zakłóceń.

Większe możliwości telefonu na dużym ekranie

motorola razr 2022 oferuje wszechstronne funkcje platformy Ready For - wyświetlacz Quick View oraz nowy zawias ułatwiają wykorzystywanie potencjału telefonu bez konieczności jego otwierania. Smartfona razr można na przykład używać jako bezprzewodowej myszy czy panelu dotykowego podczas wyświetlania gier mobilnych na dużym ekranie. Można też złożyć razr do trybu statywu, aby zaprezentować się jak najlepiej w kamerze internetowej.

Dostępność produktów i cena



Model motorola razr 2022 (8/256 GB) będzie dostępny od 28 października br. w kolorze Satin Black (czarny) w rekomendowanej cenie detalicznej 5999 zł.

W ramach oferty flash sale motorola razr 2022 będzie dostępna od 28 października do 30 października, do końca dnia, w cenie promocyjnej 5499 zł (taniej o 500 zł).