Deco X73-DSL - domowy system mesh xDSL ze wsparciem Wi-Fi 6

Martwe strefy Wi-Fi to problem, który zdarza się w kilkupokojowych mieszkaniach i domach jednorodzinnych – występują wtedy kłopoty ze zbyt długim buforowaniem lub zanikającym sygnałem sieci bezprzewodowej. Deco X73-DSL od TP-Link pozwala w prosty sposób rozwiązać te i wiele innych problemów. Urządzenie adresowane do posiadaczy łącza xDSL sprosta wymaganiom nawet najbardziej wymagających użytkowników.

Model TP-Link Deco X73-DSL pracuje w najnowszym standardzie WiFi 6 i zapewnia doskonałe prędkości, zasięg, pojemność oraz stabilność transmisji bezprzewodowej. Połączenie kilku współpracujących ze sobą jednostek Deco umożliwia stworzenie wydajnego systemu WiFi nawet w dużym mieszkaniu czy wielopiętrowym domu. Kiedy użytkownik przemieszcza się po domu, jego mobilne urządzenie, np. smartfon czy tablet zawsze połączy się z tą jednostką systemu, która w danym momencie oferuje najlepsze połączenie – transfer nie zostanie przerwany, dane nie będą się buforować, a spadki prędkości będą nieodczuwalne. Wbudowany modem VDSL/ADSL o prędkości do 350 Mb/s będzie atutem dla osób korzystających z łącza telefonicznego.

Wystarczą dwie jednostki Deco, aby stworzyć wydajną sieć bezprzewodową w całym domu. W razie potrzeby, system można rozbudowywać o kolejne urządzenia. Deco X73-DSL jest kompatybilne ze wszystkimi poprzednimi urządzeniami z serii TP-Link Deco.

Deco X73-DSL pracuje w standardzie WiFi 6 i zapewnia prędkości dochodzące do 5400 Mb/s w dwóch pasmach transmisji: do 4804 Mb/s w paśmie 5 GHz oraz do 574 Mb/s w paśmie 2,4 GHz.

Dzięki czterem gigabitowym portom Ethernet w każdym urządzeniu, mesh Deco X73-DSL gwarantuje także szybkie połączenia przewodowe. To rozwiązanie pozwoli sprzętom takim jak komputery, smart TV czy konsole do gier, pracować z jeszcze większą wydajnością. Port USB 3.0 umożliwia natomiast podpięcie dysku i udostępnienie jego zasobów wszystkim urządzeniom w sieci lokalnej. Jednostki wyposażono także w 3 porty RJ11 – dzięki temu nie tylko możemy skorzystać z wbudowanego modemu DSL, ale również

z telefonii VoIP.

Mesh wykorzystuje szereg technologii wspomagających, m.in. OFDMA oraz MU-MIMO. Technologie te zwiększają jego wydajność i dają możliwość jednoczesnej transmisji danych poprzez kilka strumieni. Beamforming wspiera natomiast zasięg i stabilność połączeń WiFi poprzez kierunkowanie wiązki sygnału WiFi w stronę podłączonych urządzeń. Produkt wyposażono także w QoS, dzięki któremu można nadawać priorytety swoim urządzeniom i aplikacjom, zwiększając ich wydajność.

Deco X73-DSL to także kompleksowa ochrona sieci użytkownika. Za ochronę transmisji odpowiadają szyfrowanie WPA3 oraz usługa TP-Link HomeShield, które zapewniają dostęp do w pełni personalizowanych funkcji i pozwalają stworzyć bezpieczną sieć bezprzewodową dostosowaną do konkretnych potrzeb. Użytkownik ma także możliwość tworzenia oddzielnych profili dla każdego domownika i ustawiania dla każdej z osób limitów czasowych i treści.

Konfiguracja i zarządzanie Deco X73-DSL są bardzo proste. Wystarczy skorzystać z aplikacji TP-Link Deco, udostępnionej na urządzenia z systemem Android i iOS. Aplikacja umożliwia także konfigurację sieci dla gości, weryfikację połączonych urządzeń, przydzielanie im priorytetów, a także sama wskaże najlepsze miejsca do instalacji routerów Deco. Meshem można także sterować za pomocą prostych poleceń głosowych po sparowaniu jednostki z głośnikiem Alexa.

Deco X73-DSL na dniach trafi do sprzedaży w cenie około 780 zł. Mesh posiada trzyletnią gwarancję producenta.