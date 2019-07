NZXT zaprezentował odświeżoną linię obudów z serii H

Seria obudów H amerykańskiej firmy NZXT doczekała się szeregu innowacji. Między innymi zostały one wyposażone w nowe urządzenia sterujące Smart Device v2 z obsługą NZXT CAM. Na rynku będą dostępne w trzech różnych kolorach.

NZXT wprowadza na rynek nowe modele obudów dla wymagających użytkowników. Są to: H210, H210i, H510, H510i, H710 oraz H710i. Producent nie ukrywa, że ta duża aktualizacja popularnej serii to znaczące wydarzenie dla firmy.

„Dzięki oryginalnej serii H przedstawiliśmy wizję tego, co uważamy za przyszłość komputerów PC

- powiedział Johnny Hou, założyciel i dyrektor generalny NZXT. To było bardzo wzruszające widzieć

pozytywną reakcję, którą otrzymała seria H od samego początku jej powstania. Mimo sukcesu cały czas dążymy do modyfikowania naszych produktów. Dokonaliśmy usprawnień prowadzących do odsłony najnowszej, ulepszonej linii obudów z serii H. Zrobiliśmy to, aby mieć pewność, że producenci komputerów będą mieli do dyspozycji najlepsze narzędzia, dzięki którym te będą proste, nowoczesne i piękne”, dodaje założyciel NZXT.

Modele nowej serii H są dostępne w kolorze: matowej czerni, matowej bieli i czerni oraz matowej czerni i czerwieni. Panel boczny w obudowach serii H wykonano ze szkła hartowanego i montowany jest pojedynczą śrubą dla łatwiejszego dostępu do wnętrza. Zmodyfikowano także tacki dla nośników SSD. Nowa seria została wyposażona w złącze USB C w tym obsługę szybkiego standardu USB 3.1 Gen 2.

Obudowy z serii H (dokładnie te z “i” w nazwie) posiadają nowe urządzenie sterujące Smart Device v2 z obsługą NZXT CAM. Smart Device v2 wykorzystuje nowy, szybszy procesor, który steruje dwoma kontrolerami oświetlenia HUE 2 RGB i pracą wentylatorów w obudowie.

Ceny nowych obudów NZXT z serii H zaczynają się od ok. 326 zł.