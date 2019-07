Natec Fowler - całe biurko podłączone jednym kablem

Przychodzisz do biura. Podłączasz jeden kabel do laptopa. Monitor, drukarka, sieć LAN i zewnętrzny dysk właśnie uzyskały połączenie z twoim komputerem.

Niewielkie urządzenie daje spore możliwości. Natec Fowler, bo o nim mowa, to podłączony poprzez USB typu C wielofunkcyjny adapter, wykorzystujący potencjał drzemiący w niewielkim, za to szybkim porcie USB.

Dzięki dużej przepustowości interfejsu USB 3.1 typu C Natec Fowler umożliwia połączenie komputera z całym szeregiem urządzeń. Takie rozwiązanie pozwala na przykład podłączyć smartfona, klawiaturę oraz mysz i zagrać w ulubioną grę w dowolnym miejscu.

Ponadto na niewielkiej obudowie znalazło się miejsce dla dwóch pełnowymiarowych USB 3.0 (typ A), HDMI, USB 3.0 typu C oraz czytnika kart pamięci SD i Micro SD. Uzupełnieniem jest karta sieciowa Gigabit Ethernet (10/100/1000 Mbps).

Zastosowany tu port USB może służyć do komunikacji nawet z ekranami o rozdzielczości 4K. Do użycia adaptera nie potrzeba żadnych sterowników czy dodatkowego oprogramowania.

Natec Fowler kosztuje 169 zł.