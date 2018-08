Nowe Ryzeny 3 i 5 w ofercie Lenovo

Lenovo dziś zaktualizowało swoją ofertę na komputery typu small-form-factor ThinkCentre M725 dodając możliwość wyboru dwóch nowości od AMD – Ryzen 3 2300X oraz Ryzen 5 2500X, a więc bezpośrednich następców udanych modeli Ryzen 3 1300X i Ryzen 5 1500X. Potwierdziły się tym samym wcześniejsze pogłoski odnośnie specyfikacji tych jednostek. Procesory rywalizować będą bezpośrednio z Core i3 z serii „Coffee Lake”, zarówno pod względem wydajnościowym jak i cenowym.

Obydwie nowości wyposażone są w ten sam, 12-nanometrowy chip Pinnacle Ridge z architektury Zen+ pod socket AM4. Ryzen 3 2300X oferuje cztery rdzenie i cztery wątki, bazowa częstotliwość pracy w tym przypadku to 3,5 GHz, w trybie turbo przyspiesza o dodatkowe pół gigahertza. Ryzen 5 2500X z kolei posiada cztery rdzenie, ale osiem wątków, taktowanie bazowe jest o 100 MHz większe aniżeli w przypadku słabszego brata, w trybie turbo osiąga taką samą częstotliwość 4.0 GHz. Trzeba pamiętać, że tryb turbo u AMD działa nieco inaczej niż u Intela i odpowiada za to technika Precision Boost 2.0.

Procesory dodatkowo oferują odblokowany mnożnik i TDP na poziomie 65 W. Poniższa tabela przedstawia porównanie oferty AMD z Intelem i na papierze wygląda to co najmniej obiecująco. Ryzen 3 3200X dla producentów OEM kosztować ma ok. 100 dolarów, a Ryzen 5 2500X – 150$.