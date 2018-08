SENNHEISER MEMORY MIC – NOWY BEZPRZEWODOWY MIKROFON DLA SMARTFONÓW

Firma Sennheiser – ekspert w dziedzinie rozwiązań audio – zaprezentuje podczas targów IBC nowy bezprzewodowy mikrofon Memory Mic dla smartfonów oraz bezpłatną aplikację, która pozwala na tworzenie wysokiej jakości treści audio-video za naciśnięciem jednego przycisku. Ten niewielki i lekki mikrofon zapewnia doskonały dźwięk i działa w każdej odległości od smartfona. Memory Mic będzie dostępny w Polsce w sierpniu tego roku.

„Dźwięk odgrywa bardzo ważną rolę w filmach video. Pozwala na błyskawiczne zbudowanie odpowiedniego nastroju, wywołuje emocje i przywołuje na nowo piękne chwile. Dlatego stworzyliśmy kolejne narzędzie, które umożliwia rejestrację dźwięku wysokiej jakości przy użyciu smartfona. Z bezprzewodowego mikrofonu Memory Mic korzysta się równie wygodnie i łatwo jak z telefonu. Wystarczy zsynchronizować Memory Mic z dedykowaną aplikacją przez Bluetooth, przypiąć go za pomocą bezpiecznego dla ubrań klipsa magnetycznego i już można tworzyć wyjątkowe treści video” - powiedział Tobias von Allwoerden, starszy menedżer ds. produktu Professional Audio w firmie Sennheiser.

Bezprzewodowy mikrofon Memory Mic łączy się z dedykowaną bezpłatną aplikacją.

Bogaty dźwięk

Memory Mic umożliwia tworzenie bogatych pejzaży dźwiękowych dla treści video, niezależnie od tego, czy są to codzienne vlogi, filmy z podróży, programy kulinarne, czy podcasty. Podczas nagrywania z użyciem Memory Mic wbudowany mikrofon smartfona będzie również aktywny i zarejestruje dźwięk z otoczenia, co pozwala nagrać komentarz i jednocześnie zachować oryginalny pejzaż dźwiękowy. Można na przykład nakręcić reportaż z fascynującego miejsca i zarejestrować jego tło dźwiękowe lub odtwarzać muzykę w tle, równocześnie przekazując instrukcje w filmie sportowym.

Po nagraniu obrazu wystarczy uruchomić mikser audio w aplikacji Memory Mic i ustawić żądany balans między dźwiękiem otoczenia a tym zarejestrowanym za pomocą aplikacji Memory Mic.

Zawsze gotowy do użycia

Poza funkcją miksera audio w aplikacji, Memory Mic oferuje łatwą, wykonywaną jednym dotknięciem, synchronizację dźwięku i obrazu oraz wygodne ładowanie przez USB. Ponadto nie trzeba się martwić o utratę zasięgu: po sparowaniu mikrofonu z aplikacją na smartfonie przy użyciu Bluetooth można nagrywać w dowolnej odległości od telefonu – wystarczy przypiąć Memory Mic klipsem magnetycznym do odzieży osoby, którą chcemy sfilmować.

Zaawansowane technologie w mobilnym wydaniu

Memory Mic wyposażono w wysokiej jakości kapsułę pojemnościową Sennheiser o charakterystyce wszechkierunkowej, dzięki czemu mikrofon szczególnie dobrze tłumi szum wiatru, a nagranie nie traci na jakości, gdy mówiący zmienia kąt lub odległość od mikrofonu. Aplikacja pozwala na wybór spośród trzech poziomów czułości, zapewniających dostosowanie do głośniejszych lub cichszych głosów. Czas pracy Memory Mic wynosi do czterech godzin, a pełne naładowanie wbudowanej baterii litowo-polimerowej przez port USB zajmuje maksymalnie dwie godziny. W ciągu godziny bateria ładuje się do około 70% pełnej pojemności.

Za pomocą Memory Mic z łatwością dodasz doskonały dźwięk do swoich nagrań video.

Miejsce na dodatkowe akcesoria

Ponieważ bezprzewodowy mikrofon Memory Mic nie wymaga użycia wejścia w smartfonie, nadal można korzystać z dodatkowych akcesoriów, takich jak gimbal lub nawet podłączyć dodatkowy mikrofon przewodowy, jeśli chcemy przeprowadzić wywiad. W przypadku iPhone’ów Sennheiser proponuje na przykład mikrofony HANDMIC Digital lub ClipMic Digital. Doskonałym narzędziem jest również inteligentny zestaw słuchawkowy AMBEO do przestrzennego nagrywania dźwięku 3D. Jest on w pełni zgodny z Memory Mic i zapewnia wysokiej jakości odtworzenie dźwięku otoczenia, co jest szczególnie przydatne przy filmach podróżniczych.

Dostępność

Memory Mic będzie dostępny w Polsce w sierpniu w cenie katalogowej 859 zł. W zestawie z mikrofonem użytkownik otrzyma przewód do ładowania przez USB i krótką instrukcję. Bezpłatna aplikacja Sennheiser Memory Mic jest dostępna do pobrania w Apple App Store i Google Play. Wkrótce dostępna będzie specjalna osłona do nagrywania na wolnym powietrzu przy silnym wietrze.