Nowe monitory Philips serii S oraz V. Dla biznesu i do domowego biura

Firma MMD, licencjonowany parter marki Philips, rozszerza linię monitorów dla małego biznesu – dedykowanych również osobom pracującym zdalnie. Cechą charakterystyczną nowych monitorów serii S i V będzie bardzo dobry stosunek ceny do możliwości.

Monitory Philips serii S7

Zapowiedziane przez markę Philips monitory, które wkrótce uzupełnią ofertę serii S, dostępne będą w dwóch wariantach z ekranami o przekątnych: 21,5 cala oraz 23,8 cala. Wszystkie zostały oparte na nowoczesnych ekranach IPS o rozdzielczości Full HD (1920 x 1080 pikseli @60 Hz) i maksymalnej jasności 250 cd/m². Typowy czas reakcji matrycy wynosi tu 5 ms (GtG).

Nowe modele serii S7 wyróżniają się smukłą konstrukcją, rzadko spotykaną w monitorach biznesowych. Ramka wokół ekranu jest bardzo wąska, więc nadają się one do pracy w układach wielomonitorowych (także w trybie pivot). Zastosowana w monitorach S7 podstawa oferuje użytkownikowi pełną kontrolę nad urządzeniem, z możliwością jego precyzyjnego ustawienia w praktycznie każdej osi oraz dostosowania wysokości. Wszystkie nowe urządzenia sprawdzą się podczas wielogodzinnej pracy dzięki autorskiej technologii Philips SoftBlue, ograniczającej emisję niekorzystnie wpływającego na organizm niebieskiego światła. Nowością jest tryb EasyRead, automatycznie dostosowujący najlepsze parametry obrazu do pracy z tekstem.

W najlepiej wyposażonych modelach serii S7 (Philips 223S7EJMB oraz 243S7EJMB) użytkownik znajdzie pełen komplet złączy: VGA, HDMI 1.4, DisplayPort 1.2 oraz czteroportowy hub USB. W podstawowych natomiast: VGA oraz HDMI lub VGA oraz DisplayPort. Wszystkie nowe monitory mają również zintegrowane głośniki stereo 2 x 2 W oraz gniazdo słuchawkowe.

Monitory Philips serii V7

Nowe modele, które już wkrótce rozszerzą ofertę serii V7, zostały stworzone z myślą o firmach poszukujących niedrogich monitorów do biura – uwzględniając szczególnie rosnącą grupę użytkowników pracujących zdalnie w trybie Home Office. Monitory dostępne będą w trzech wariantach z ekranami o przekątnych: 21,5 cala, 23,8 cala oraz 27 cali. Podobnie jak urządzenia serii S7, wyposażone są one w matrycę IPS o rozdzielczości Full HD.

Jako bardziej budżetowa alternatywa, modele Philips serii V7 od monitorów S7 odróżniają się konstrukcją stopki. Regulacja ekranu jest dwuosiowa (góra-dół, prawo-lewo), bez możliwości skorzystania z funkcji pivot oraz ustawienia jego wysokości. Najlepiej wyposażone modele serii V7 wciąż będą w stanie zaoferować komplet portów: VGA, HDMI, DisplayPort oraz dodatkowo złącze DVI-D. W miejsce sprzętowej technologii SoftBlue monitory serii V7 oferują prostsze rozwiązanie w postaci trybu LowBlue. Dostępny jest natomiast tryb EasyRead.

Dostępność

Pierwsze z najnowszych monitorów serii S7 oraz V7 pojawią się na rynku w lipcu, następnie oferta będzie konsekwentnie rozszerzana o kolejne modele. Łącznie Philips zapowiedział sześć monitorów S7 oraz dziesięć V7 – o różnych przekątnych ekranu oraz bardzo zróżnicowanej funkcjonalności. Cena poszczególnych modeli zostanie ujawniona bliżej ich rynkowego debiutu.