OWC Mercury Helios 3 to zewnętrzna aluminiowa obudowa wykorzystująca złącze Thunderbolt 3, która daje posiadaczom komputerów Mac wyposażonych w to złącze możliwość podłączenia kart rozszerzeń w standardzie PCIe – rozwiązanie dotychczas zarezerwowane dla dużych stacji roboczych. Technologie Thunderbolt 3 i PCIe dostarczają praktycznie nieograniczone możliwości rozbudowy Maca, pozwalając wykorzystać ogromną przepustowość nowego złącza Thunderbolt 3 – nawet 40Gb/s transferu!



2 złącza Thunderbolt 3 oraz 1 złącze mDP

Obudowa OWC Mercury Helios 3 umożliwia zainstalowanie różnego rodzaju kart PCIe, w tym full-length (pełen rozmiar), half-lenght (rozmiar połówkowy) oraz double-width (podwójny slot) w gnieździe PCIe x16 3.0. Wbudowane 2 porty Thunderbolt 3 oznaczają, że do OWC Mercury Helios 3 można szeregowo podpiąć nawet do 5 dodatkowych urządzeń zgodnych ze standardem Thunderbolt 3 (obudowa obsługuje power delivery, czyli dostarcza też energię pozostałym urządzeniom). Dodatkowym udogodnieniem jest dodane złącze mini Display Port, umożliwiające wygodne podłączenie zewnętrznego monitora (HD lub UHD) do Maca.

Przykładowe możliwości zastosowania obudowy OWC Mercury Helios 3:

• Karty typu Fibre Channel

• Karty sieciowe 10GbE

• Karty do przechwytywania wideo

• Karty do obróbki dźwięku

• Dyski SSD

• Kontrolery SAS

• Karty z interfejsami FireWire, USB lub eSATA



Cechy kluczowe:

• Interfejs Thunderbolt 3 (do 40Gb/s)

• Obsługa kart PCIe 16x 3.0 full-length (pełen rozmiar), half-lenght (rozmiar połówkowy) oraz double-width (podwójny slot)

• Wbudowane 2 złącza, umożliwiające podpięcie do 5 dodatkowych urządzeń (obsługa power delivery)

• Wysoka jakość wykonania (aluminium)



Dane techniczne:



Producent OWC

Rodzaj urządzenia Zewnętrza obudowa z interfejsem Thunderbolt 3 na kartę PCIe x16 3.0

Model OWC Mercury Helios 3

Interfejs 2x Thunderbolt 3 40Gb/s

Interfejs (chipset) Intel Alpine Ridge (Thunderbol 3)

Wydajność Thunderbolt 3 do 40Gb/s

Minimalne wymagania sprzętowe: Mac lub komputer PC z interfejsem Thunderbolt 3

Gwarancja 2 lata



Cena:

Nazwa produktu: Kod produktu: Cena netto:

OWC Mercury Helios 3 obudowa PCIe Thunderbolt 3 + kabel OWCHELIOS1TB3 1879 PLN