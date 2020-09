Nowe kompaktowe przełączniki TP-Link pod systemy monitoringu wizyjnego

TP-Link poszerza portfolio małych, kilkuportowych przełączników PoE o pięć nowych modeli, które świetnie sprawdzą się w domowych instalacjach kamer CCTV. Nowe switche można również wykorzystać przy wdrożeniu systemu telefonii IP lub punktów dostępowych WiFi w małym biurze.

Na uwagę zasługuje przede wszystkim 5-portowy przełącznik TL-SG105PE. Posiada on 5 gigabitowych portów, w tym 4 porty PoE+ zgodne ze standardami 802.3af/at. Każdy z portów PoE oferuje do 30 W, zaś łączny budżet mocy w tym modelu to 65W. Pomimo kompaktowych rozmiarów TL-SG105PE oferuje m.in. rozbudowane funkcje VLAN, które umożliwiają całkowite odseparowanie od siebie poszczególnych elementów sieci. Ponadto, dzięki funkcji QoS administrator sieci może ustalać priorytety dla ruchu sieciowego, zapewniając płynność transmisji kluczowych danych np. transmisji głosowych czy wideo. TL-SG105PE posiada również funkcję IGMP Snooping zapewniającą optymalną transmisję multimediów, przez co poprawia się wydajność sieci, a szczególnie takich usług jak IPTV. Dodatkowo, przełącznik został wyposażony w agregację łączy, która pozwala na utworzenie jednego połączenia logicznego za pomocą wielu połączeń fizycznych. Pozwala to w prosty sposób zwiększyć przepustowość sieci.

Kolejnym pięcioportowym, gigabitowym przełącznikiem w ofercie jest model TL-SG1005LP. To urządzenie wyposażone jest w 4 porty PoE, gdzie każdy z nich oferuje do 30 W mocy, zaś ich łączna moc zasilania wynosi do 40 W. Przełącznik sprawdzi się idealnie w domowym systemie monitoringu, a także w biurach, akademikach i małych firmach.

Portfolio przełączników Fast Ethernetowych poszerza się o modele TL-SF1008LP i TL-SF1005LP. Urządzenia posiadają odpowiednio 8 i 5 portów 10/100Mb/s, z czego 4 to porty PoE oferujące do 15,4 W mocy na każdym z nich. Łączny budżet mocy w tych przełącznikach to 41 W. Zarówno TL-SF1005LP jak i TL-SF1008LP posiadają funkcję Priority, dzięki której powstaje możliwość nadania wyższych priorytetów portom 1-2. Wystarczy jedno kliknięcie, aby zagwarantować wysoką jakość aplikacjom wrażliwym na opóźnienia. Dodatkowo, w trybie Extend zasięg transmisji PoE sięga nawet 250 m, dzięki czemu przełączniki są doskonałym rozwiązaniem w przypadku rozmieszczania kamer IP na dużym obszarze.

Ostatnim nowym modelem jest przełącznik TL-SF1006P. Posiada on 6 portów 10/100Mb/s, w tym 4 porty PoE+. Do każdego z portów PoE można podłączyć urządzenie o maksymalnym poborze mocy do 30 W, a łączny budżet mocy przełącznika wynosi 67 W. TL-SF1006P również posiadają funkcję Priority, dzięki której powstaje możliwość nadania wyższych priorytetów portom 1-2 oraz tryb Extend PoE, dzięki któremu zasilimy urządzenia oddalone nawet o 250m. Switch TL-SF1006P to niezwykle praktyczne urządzenie: cztery porty PoE mogą posłużyć do zasilenia domowej instalacji kamer, zaś pozostałe porty do podłączenia rejestratora oraz integracji z resztą sieci.

Wszystkie nowe przełączniki wyróżniają się solidną, metalową obudową wysokiej jakości umożliwiającą doskonałą ochronę wewnętrznych komponentów i zapewniającą trwałość produktu. Dzięki kompaktowej wielkości, urządzenia idealnie nadają się do instalacji np. na biurku.

Specyfikacje techniczne urządzeń są dostępne na stronach: TL-SG105PE, TL-SG1005LP, TL-SF1005LP, TL-SF1008LP i TL-SF1006P

Przełączniki są dostępne w sprzedaży i zostały objęte aż 5-letnią gwarancją producenta.