Lockerstor 12R Pro AS7112RDX - Asustor śmiało wkracza do serwerowni

Lockerstor 12R Pro AS7112RDX to najnowsza propozycja firmy Asustor dla firm. NAS zajmuje dwa sloty (2U) w szafie serwerowej i oferuje, zdaniem producenta, wszystko, co najlepsze. Podzespoły klasy enterprise mają zapewnić znakomite osiągi, stabilną pracę, niezawodność i skalowalność.

Asustor Lockerstor 12R Pro AS7112RDX to dysk sieciowy adresowany do firm. Świadczy o tym nie tylko obudowa pozwalająca na montaż w szafach serwerowych, lecz także zastosowane komponenty. Mózgiem NAS-a jest czterordzeniowy procesor Intel Xeon pracujący z zegarem 3,4 GHz. Wspomaga go pamięć RAM z korekcją błędów ECC. Wyjściowo jest jej 8 GB, ale można ją rozszerzyć do 128 GB. W komplecie są też dwa gniazda M.2 dla dysków SSD NVMe (cache) i cztery gigabitowe karty Ethernet.

Trzy porty PCI Express pozwalają na instalację kolejnych interfejsów sieciowych. Producent deklaruje wsparcie dla przepustowości od 10 Gbps do 50 Gbps. Obsługiwane są także karty SAS. Na pokładzie znalazło się sześć portów USB, z których dwa mają złącze typu C. Wszystkie pozwalają na przesył danych z prędkością 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2). Energię do podzespołów dostarczają podwójne, redundantne zasilacze o przeciętnej sprawności równej 94%, potwierdzonej certyfikatem 80 Plus Platinum.

Zarówno zasilanie, jak i łączność sieciowa obsługują przełączanie awaryjne (failover). Dzięki nim dysk Asustor Lockerstor 12R Pro AS7112RDX ma zapewniać stabilną, niezawodną łączność i pracę w wymagającym środowisku biznesowym. Szerokie możliwości konfiguracji i łatwą integrację z istniejącą infrastrukturą ma ułatwić platforma ADM oparta na Linuksie. NAS obsługuje protokoły NFS i iSCSI/IP-SAN oraz jest kompatybilny z platformami wirtualizacyjnymi VMware, Citrix i Hyper-V.

W standardzie Asustor Lockerstor 12R Pro AS7112RDX oferuje obsługę sieci VPN, autoryzację 2FA i szyfrowanie danych (AES-256). Administrator może podmieniać dyski “w locie” (hot swapping). Nośniki mogą pracować w ramach macierzy RAID (0/1/5/6/10), pojedynczo lub w trybie JBOD. Lockerstor 12R Pro ma 12 zatok na dyski, a ich maksymalna, łączna pojemność może wynosić nawet 192 TB.

Asustor Lockerstor 12R Pro AS7112RDX trafi do sprzedaży jeszcze w bieżącym kwartale. Za wyposażony w dwanaście zatok NAS producent życzy sobie około 14000 zł.

Dane techniczne:

• procesor: Intel Xeon E-2224 (4 rdzenie/wątki, taktowanie 3,4 GHz, do 4,6 GHz w trybie turbo)

• pamięć RAM: 8GB DDR4 SO-DIMM (rozszerzalna do 128 GB)

• łączność sieciowa: cztery porty Ethernet 1 Gbps z funkcją failover

przepustowość przy wykorzystaniu agregacji łączy do 451 MB/s dla odczytu i zapisu

• 6 portów USB 3.2 Gen 2 - cztery typu A, 2 typu C

• 3 sloty PCIe Gen3 - obsługa kart sieciowych 10/25/40/50 GbE oraz SAS

• Obsługa wymiany podzespołów bez restartowania urządzenia (hot swapping)

• Obsługa szyfrowania AES-256

• Obsługa pamięci podręcznej SSD (2 sloty M.2)

• Obsługa trybów RAID 0/1/5/6/10, JBOD i pojedynczych dysków

• Możliwość instalacji 12 nośników 3,5” lub 2,5” SATA III o pojemności do 16 TB

• Obsługa migracji systemów

• Dwa redundantne zasilacze 550 W o sprawności 80+ Platinum