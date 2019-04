Nowa obudowa Zalmana już dostępna w sprzedaży

Minimalistyczny design, przezroczysty boczny panel, usprawniona wentylacja to tylko niektóre zalety nowego modelu. Zalman S3 to obudowa, która nie kosztuje dużo, ale posiada cechy znacznie droższych modeli.

Zalman S3 to obudowa, która przynależy do niedrogiej serii południowokoreańskiego producenta. Patrząc na samą obudowę trudno jednak nie odnieść wrażenia, że pasuje ona raczej do nieco wyższej półki cenowej. Producent przewidział w tej konstrukcji szereg usprawnień, które najczęściej widzimy w wyraźnie droższych produktach.

Przezroczysty boczny panel, dość powszechny dodatek we współczesnych obudowach, umożliwia zajrzenie do wnętrza komputera. Dzięki zamontowanym filtrom przeciwkurzowym jej wnętrze wymaga nieco mniej uwagi użytkownika. Producent przewidział także wydzieloną przestrzeń na zasilacz, zakrywającą tę, najczęściej niezbyt atrakcyjną wizualnie część komputera. Osłona zasilacza może stanowić także miejsce montażu dodatkowych wentylatorów. Tych w nowej obudowie Zalmana można zamontować naprawdę dużo, bo aż osiem.

Na panelu sterującym znajdziemy trzy porty USB, w tym jeden w standardzie 3.0. Towarzyszą im dwa gniazda mini-jack, zestaw diod informacyjnych oraz włącznik i reset.

Obudowa Zalman S3 dostępna jest na rynku w cenie ok. 149 zł.

Specyfikacja:

• Standard Midi-ATX

• Maksymalna wysokość chłodzenia CPU: 156 mm

• Maksymalna długość karty graficznej: 330 mm

• Maksymalna długość zasilacza: 180 mm

• Liczba slotów PCI z tyłu: 7

• Liczba zatok na dyski: 4 (2x3,5” + 2x2,5”)

• Maksymalna liczba wentylatorów: 8 (w tym jeden preinstalowany)

• Kompatybilne radiatory chłodzenia wodnego: 120 mm / 240 mm

• Okno na bocznym panelu

• Dwa filtry przeciwkurzowe na magnesach

• Wymiary: 412x189x451 cm

• Waga: 3,8 kg