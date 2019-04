Cooler Master: MasterBox Q500L - niewielka obudowa z dużymi ambicjami

Mała obudowa i specjalnie dopasowane do tego podzespoły, czy raczej standardowe komponenty o pełnej wydajności, ale duża obudowa? Takie pytanie na etapie budowy nowego komputera zadaje sobie z pewnością wielu użytkowników. Teraz należy dodać do tego jeszcze - a może Cooler Master MasterBox Q500L?

Nowa obudowa Cooler Mastera to nietypowy produkt. Na pierwszy rzut oka można pomyśleć, że została stworzona dla płyt głównych mATX, a nie pełnowymiarowych ATX-ów. To okazuje się być mylące. Producent, by osiągnąć finalny efekt, musiał przearanżować tradycyjny układ elementów znany z większości obudów. Nie zobaczymy tu zasilacza na dolnym panelu, przy tylnej ściance - przeniesiono go dokładnie w przeciwne miejsce - przy górnej krawędzi i przedniej ściance, a więc w miejscu, w którym jeszcze całkiem niedawno spodziewalibyśmy się napędu optycznego. Położenie zasilacza może być w pewnym stopniu modyfikowane, ale zawsze w MasterBox Q500L znajduje się on z przodu. Umieszczany jest zresztą w specjalnej klatce pełniącej dwojaką funkcję: ułatwia montaż oraz osłania nieco zasilacz, także przed wzrokiem obserwatora.

Ten ma bowiem łatwy wgląd we wnętrze MasterBox’a Q500L dzięki przezroczystemu na całej powierzchni panelowi bocznemu. To cecha wielu współczesnych obudów, czego nie da się powiedzieć o konfigurowalnym panelu I/O. Z racji tego, że obudowa Cooler Master MasterBox Q500L jest przystosowana do pracy w wielu różnych położeniach, producent zdecydował się na możliwość przeniesienia panelu I/O, zawierającego m.in. dwa porty USB 3.0, w taki sposób, by ten zawsze był łatwo dostępny.

Dobra obudowa powinna ułatwiać skuteczne chłodzenie podzespołów i jak deklaruje producent, MasterBox Q500L spełnia tę rolę. Większa część powierzchni (panele: przedni, dolny, tylny, górny) jest tu perforowana, co ma ułatwiać przepływ powietrza. Ponadto możemy zamontować w nowej obudowie Cooler Mastera, pomimo jej niewielkich rozmiarów, aż pięć dużych wentylatorów. By wnętrze obudowy nie pokryło się kurzem, producent zastosował filtry montowane magnetycznie.

Obudowa Cooler Master MasterBox Q500L została wyceniona na 229 zł.

Dane techniczne:

• Standard płyty głównej: ATX / mATX /mini-ITX

• Liczba slotów z tyłu: 7

• Maksymalna liczba dysków: 3,5” x 2 lub 2,5” x 4

• Liczba zatok na napędy optyczne 5,25”: 0

• Panel przedni: 2 x mini-jack 3,5 mm + 2 x USB 3.0

• Liczba miejsc na wentylatory:

- przód - brak

- góra - 2 x 120 mm lub 2 x 140 mm

- tył - 1 x 120 mm

- dół - 1 x 120 mm

• maksymalna wysokość chłodzenia CPU: 160 mm

• maksymalna długość karty graficznej: 360 mm

• Wymiary: 435 x 276 x 461 mm

• Masa: 3,83 kg