Nowa motorola edge 40 za używany smartfon? Tak działa promocja Trade In z gwarantowanym 500 zł

Motorola przygotowała atrakcyjną promocję dla wszystkich osób, które czują potrzebę wymiany aktualnego smartfona lub trzymają w szufladzie nieużywane urządzenie.

Oddając w rozliczeniu objęty promocją, stary telefon, można odzyskać cześć gotówki zainwestowanej w zakup smartfona motorola edge 40. Zyska również środowisko, ponieważ stary smartfon trafi do recyklingu. Wyjaśniamy, jak działa promocja Trade In.

Motorola edge 40 – szybkość, jakość i niebanalny styl

Motorola edge 40 to najnowszy smartfon w ofercie producenta. Jest smukły, wykończony wysokiej klasy materiałami (skóra wegańska i aluminium), a dzięki zakrzywionemu ekranowi pOLED o przekątnej 6,55” praktycznie nie posiada ramek. Łączy w sobie wydajność procesora MTK Dimensity 8020 z technologią szybkiego ładowania 68 W – wspiera również ładowanie bezprzewodowe. Za fotografię odpowiada tu bardzo jasny podwójny aparat 50 MP + 13 MP oraz 32 MP oczko do selfie. Można go nabyć w wersji pojemnościowej 8/256 GB, w trzech kolorach: czarnym, zielonym (wykończenie skórzane) oraz błękitnym (akrylowe plecki). Rekomendowana cena detaliczna edge 40 to 2999 zł.

Gwarantowane 500 zł to nie wszystko!

Jakiego zwrotu można się spodziewać kupując smartfon motorola edge 40? W ramach programu Trade In oddawane przez konsumenta urządzenie jest wyceniane przez partnera programu – firmę OPIA – według dwóch kategorii cenowych . Pod uwagę brane są m.in.: marka i model, a także stopień zużycia. Oddawany smartfon musi być sprawny. Konsument może jeszcze przed zakupem sprawdzić czy posiadane przez niego urządzenie znajduje się na liście produktów objętych promocją Trade In i przekonać się jaką kwotę może za nie uzyskać w ramach wyceny. Ostatecznie suma będzie wyższa, ponieważ do zaproponowanej w ramach wyceny kwoty Motorola doliczy jeszcze gwarantowane 500 zł.

Jak (w skrócie) działa promocja Trade In?

Osoba zainteresowana zamianą starego telefonu na nowy - po upewnieniu się, że jej stare urządzenie jest na liście modeli objętych programem – musi zakupić smartfon Motorola edge 40 w okresie trwania promocji (do 17 maja włącznie). Ważne, aby edge 40 nabyć u jednego z partnerów handlowych Motorola. Są to sklepy: RTV EURO AGD, Media Expert, Media Markt, NEONET, Komputronik, x-kom oraz Sferis. W akcji biorą także udział operatorzy: Play, Plus i T-Mobile.

Po otrzymaniu zakupionego smartfona konsument ma 15 dni, aby zarejestrować się online – należy wypełnić formularz zgłoszeniowy. Po zaakceptowaniu wniosku wystarczy spakować stary telefon i odesłać go w ciągu kolejnych 15 dni na wskazany adres – przesyłka jest darmowa. Po pomyślnej weryfikacji otrzymanego urządzenia proces zwrotu gotówki (kwota wyceny powiększona o gwarantowane 500 zł) nastąpi w ciągu 30 dni bezpośrednio na wskazane przez konsumenta konto bankowe. Więcej szczegółów można znaleźć na stronie internetowej promocji oraz w poświęconym jej materiale wideo.

Kto nie kwalifikuje się do udziału w promocji?

Należy pamiętać, że z oferty zakupu smartfona motorola edge 40 w promocji Trade In może skorzystać wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna (konsument). Promocja nie obejmuje zakupów na firmę – również w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej.