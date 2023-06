IRIScan Desk 6 Pro Dyslexic — przenośny skaner dla dyslektyków

Mobilne skanery IRIScan Desk są dziś uznawane za kompleksowe rozwiązania dla YouTuberów czy osób prowadzących zajęcia zdalne. Model Desk 6 Pro Dyslexic to ostatni produkt z tej serii urządzeń, który stanowi ukłon w stronę osób zmagających się z dysleksją.

IRIScan Desk 6 Pro Dyslexic to uniwersalny skaner bazujący na dobrze znanym już modelu Desk 6 Pro. Urządzenie posiada sensor 21 MP umożliwiający rejestrację dokumentów w rozdzielczości do 5376 x 4032 pikseli. Całość może skanować dokumenty w standardowych formatach A3 lub A4. Omawiany model został przystosowany do współpracy z plikami JPG, PDF, TXT, EPUB, MP3 czy WAV. Produkt wyróżnia się prostą, składaną konstrukcją, czterema lampami LED oraz zasilaniem przez port USB.

Skaner wykorzystuje szereg technologii związanych ze sztuczną inteligencją, które mogą okazać się niezwykle przydatne w pracach biurowych. Urządzenie jest w stanie automatycznie spłaszczać strony, uzupełniać rogi czy programowo usuwać palce przytrzymujące kartki. Nie zabrakło też funkcji umożliwiających skanowanie paragonów czy kodów kreskowych oraz opcji przekształcania tekstu na mowę z jednoczesnym odczytywaniem i słuchaniem dokumentów.

Model IRIScan Desk 6 Pro Dyslexic wyróżnia się preinstalowaną aplikacją Readiris Dyslexic. Jest ona przeznaczona dla osób zmagających się z dysleksją, w tym dyspraksją, dysfazją, dysgrafią, a także dysortografią. Jej zadaniem jest więc przede wszystkim pomoc w czytaniu i pisaniu oraz zapewnienie funkcji ułatwiających ogólną pracę z tekstami. Co może być istotne dla wielu, program Readiris Dyslexic jest w pełni kompatybilny z narzędziem “Zamiana mowy na tekst” (MS) i obsługuje najpopularniejsze formaty dokumentów i multimediów, w tym np. DOCX, JPEG, MP3, WAV czy PDF.

Skaner IRIScan Desk 6 Pro Dyslexic dostępny jest w wybranych polskich sklepach w cenie od ok. 1800 zł. W zestawie znajduje się dodatkowy przewodowy przycisk do wyzwalania skanowania dokumentów.