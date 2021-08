nowa moto g60s bije rekordy szybkości ładowania

Potrzebujesz pojemnej, superszybko ładowanej baterii? A może ogromnego ekranu, wyjątkowo szybkiego działania i fantastycznego systemu czterech aparatów z trybem Dual Capture (podwójnego rejestrowania)? Mówisz. Masz. Przedstawiamy moto g60s — najnowszego członka rodziny moto g dla osób będących stale w ruchu, które chcą realizować swoje działania twórcze.

moto g60s ma baterię o pojemności 5000 mAh. Brakiem energii w drodze nie trzeba się przejmować dzięki nowej technologii ładowania TurboPower™ 50. Najnowsza i najszybsza wersja ładowarki Motoroli TurboPower™ zapewnia 12 godzin działania w ciągu zaledwie 12 minut¹ ładowania, dlatego nie umknie Ci żadna ważna chwila.

Ten model wyróżnia się największym, najszerszym i najbardziej spektakularnym obrazem na ekranie smartfona z rodziny moto g. Wyświetlacz 6,8” Max Vision FHD+ prezentuje o 10% większą gamę barw², co sprawia, że kolory są intensywniejsze, realistyczne, wyjątkowo jasne i kontrastowe. Jasność ekranu w świetle słonecznym jest też o 25% większa. Ekran osiąga częstotliwość odświeżania 120 Hz, czyli dwa razy więcej, niż w typowych smartfonach — dlatego można przeglądać strony internetowe, korzystać z gier i oglądać wideo płynnie, bez niemal żadnych opóźnień.

moto g60s ma błyskawicznie działający procesor MediaTek Helio G95 — o 8% szybszy od układu poprzedniej generacji³ — dzięki czemu wyróżnia się wyjątkowo szybką reakcją podczas streamingu filmów, czatów ze znajomymi czy nagrywania wideo. Większą wydajność zapewnia też 6 GB pamięci RAM, co odczuwa się podczas płynnego przełączania aplikacji.

Układ aparatów w moto g60s został opracowany z myślą o imponujących efektach uwieczniania każdej chwili. Matryca główna, o ultrawysokiej rozdzielczości 64 MP, robi błyskawicznie niezwykle szczegółowe zdjęcia, wykorzystując technologię Quad Pixel, która wpuszcza 4 razy więcej światła, by rozjaśnić sceny nocne. Tryb nocny dostarcza zadziwiającą klarowność i wierność odwzorowania kolorów na zdjęciach robionych w ciemności. Ultraszerokokątny obiektyw 118º rejestruje to, co widzą Twoje oczy, mieszcząc w kadrze 4 razy więcej scenerii, a obiektyw Macro Vision umożliwia dużo większe zbliżenie do obiektu, by można było uchwycić najdrobniejsze detale. Jest tu też czujnik głębi, dzięki któremu zwykłe zdjęcia można zmieniać w profesjonalne portrety.

Spośród funkcji kreatywnych w moto g60s warto zwrócić uwagę na tryb Dual Capture (podwójnego rejestrowania), który umożliwia nagrywanie wideo i robienie zdjęć przy użyciu aparatu tylnego i do selfie jednocześnie. W trybie podwójnego rejestrowania Ty i Twój obiekt jesteście nagrywani na podzielonym ekranie, dlatego nie umknie Ci żadna akcja ani Twoja reakcja. Wbudowana pamięć o pojemności 128 GB4 oferuje mnóstwo miejsca na wszystkie robione zdjęcia, a także filmy, muzykę, aplikacje i gry. Korzystając z karty microSD, można zawsze łatwo dodać nawet 1 TB miejsca5.

Nowa moto g wyróżnia się z tłumu charakterystycznymi kolorami — granatowym i miętowym, a dzięki pięknie zakrzywionym liniom moto g60s cieszy wzrok i przyjemnie leży w dłoni. Obudowa jest pokryta hydrofobową powłoką6, która lepiej chroni telefon z zewnątrz oraz wewnątrz.

przydatne, innowacyjne oprogramowanie

W moto g60s Asystent Google7 jest łatwo dostępny dzięki specjalnemu przyciskowi z boku telefonu, który pozwala na sterowanie głosowe. Wystarczy go nacisnąć i poprosić Asystenta Google7 o odpowiedzi. Nie musisz pisać, stukać ani przeciągać palcem po ekranie.

Zamiast powielać świetne rozwiązania Google z systemu Android™, Motorola woli je rozwijać przy użyciu wszechstronnego zestawu narzędzi w aplikacji Moto My UX. Dzięki jej niestandardowym ustawieniom użytkownicy mogą korzystać z muzyki, wideo, gier i motywów urządzenia na zupełnie nowym poziomie. My UX nie zakłóca przyjemności korzystania z czystego systemu Android 11, bez obciążających go skórek czy dublujących się aplikacji. W tej nowej wersji systemu oferowanego przez Google można lepiej porządkować konwersacje w komunikatorach, sterować połączonymi urządzeniami oraz bardziej bezpośrednio zarządzać prywatnością danych.

Użytkownikom zależy na bezpieczeństwie, dlatego w przypadku smartfonów Motoroli mogą zawsze liczyć na wysokie standardy ochrony. moto g60s ma zabezpieczenia ThinkShield for Mobile. Zapewniają one zwiększoną ochronę na każdym etapie — od fabryki do telefonu, wzmocniony łańcuch zaufania oraz specjalne certyfikaty zabezpieczeń. Oprócz tych zasadniczych funkcji Motorola wprowadza też dodatkowe poziomy zabezpieczeń zgodne z rygorystycznymi wymaganiami klientów korporacyjnych, w tym rozwiązania do zarządzania urządzeniem i usługi.

Oferując rodzinę urządzeń moto g, Motorola zawsze koncentruje się na dostarczaniu praktycznych innowacji opartych na opiniach konsumentów oraz na upowszechnianiu nowych technologii wśród większego grona użytkowników. Nowa moto g60s jest kolejnym przykładem realizacji tego zobowiązania, który wprowadza nowe, atrakcyjne funkcje i zapewnia pełną gotowość na wszelkie sytuacje niezależnie od miejsca.

dostępność i ceny

moto g60s 6/128 GB będzie dostępna w dwóch wersjach kolorystycznych: miętowej oraz granatowej. Smartfon będzie do kupienia od 25 sierpnia br. w ofercie operatora sieci Play i w sieciach sklepów: RTV Euro AGD, Media Expert, Media Markt, x-kom, Komputronik, Neonet, Amazon i na stronie motorola.com. Rekomendowana cena detaliczna to 1199 zł.