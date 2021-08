AOC – nowe monitory 4K i QHD ze złączem USB-C

Do oferty AOC dołączają monitory o wysokich rozdzielczościach z możliwością podłączenia przez USB-C. Nowości z serii AOC P2 to dwa modele 27-calowe oraz dwa 31,5-calowe o rozdzielczościach Quad HD oraz Ultra HD.

Duże przekątne i wysokie rozdzielczości

AOC Q27P2CA oraz U27P2CA to 27-calowe monitory oparte na matrycach typu IPS. Większe, bo 31,5-calowe, są modele Q32P2CA i U32P2CA. W pierwszym z nich również zamontowano panel IPS, natomiast w drugim jest to VA, który wyróżnia się wysokim kontrastem. Obraz wyświetlany przez modele rozpoczynające się od litery „Q” ma rozdzielczość 2560 x 1440 px przy odświeżaniu 75 Hz. Dla modeli z literą „U” jest to 3840 x 2160 px przy odświeżaniu 60 Hz.

Wszystkie nowe modele wspierają technologię synchronizacji obrazu Adaptive Sync. Przeciwdziała ona rozrywaniu obrazu, co polepsza wrażenia wizualne płynące z gier. Dodatkowo w U27P2CA i U32P2CA istnieje możliwość aktywowania trybu Picture-in-Picture.

Podstawy nowych monitorów pozwalają na pełny zakres regulacji położenia panelu, w tym wysokości. Z kolei cienkie ramki okalające panel z trzech stron nie tylko prezentują się nowocześnie, ale ułatwiają tworzenie konfiguracji z kilku wyświetlaczy.

Wygodne podłączenie

Korzyści płynące z możliwości transportu komputerów przenośnych są niezaprzeczalne. Jednak ich słabym punktem często są wyświetlacze. Nie tylko są niewielkie, co ogranicza produktywność, ale dodatkowo wymuszają przyjęcie pozycji, która przy dłuższej pracy jest nieergonomiczna.

Duży monitor znosi te ograniczenia. Korzystanie z takiego rozwiązania jest dodatkowo wygodne, jeśli do połączenia laptopa z ekranem wystarczy pojedynczy przewód USB-C. W przypadku nowych monitorów AOC P2 przenosi on sygnał obrazu, jak i umożliwia ładowanie notebooka z mocą 65 W.

Ponadto tego typu monitory rozwiązują przypadłość większości nowych komputerów przenośnych – małą liczbę portów USB. W nowych modelach serii P2 znajdują się czteroportowe koncentratory. Sygnał z tych portów również płynie przez złącze USB typu C. Jeśli do monitora podpięta jest np. drukarka, mysz oraz dysk przenośny, oznacza to, że po przyjściu do biura albo domu wystarczy podłączyć komputer pojedynczym przewodem. Oszczędza to nie tylko czas, ale pozwala też na zachowanie porządku na biurku.

Cena i dostępność

AOC Q32P2CA i U27P2CA wejdą do sprzedaży w sierpniu w sugerowanych cenach detalicznych 1 569 PLN oraz 1 789 PLN.

U32P2CA pojawi się w sprzedaży we wrześniu w cenie 2 059 PLN, a Q27P2CA w październiku z ceną 1 609 PLN.