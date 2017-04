Firma AMD ogłosiła stworzenie pierwszej na świecie, zaprojektowanej dla profesjonalistów karty graficznej z dwoma układami graficznymi bazującymi na architekturze z rodziny Polaris – Radeon™ Pro Duo. Model ten bazując na możliwościach Radeon™ Pro WX7100 rozwinie skrzydła w szczególności przy tworzeniu i obróbce multimediów, transmisjach, a także projektowaniu i produkcji – w tych zastosowaniach zapewni niezrównaną wydajność i najlepszą elastyczność spełniając twórcze wymagania współczesnych profesjonalistów.

Nowa karta graficzna Radeon Pro Duo jest wyposażona w 32 GB ultra-szybkiej pamięci GDDR5, aby mogła operować na większych zestawach danych, bardziej skomplikowanych modelach 3D, plikach wideo o większej rozdzielczości oraz jeszcze bardziej złożonych projektach zespołów montażowych. Operując przy maksymalnej mocy na poziomie 250 W karta ta wykorzystuje 72 jednostki obliczeniowe (CU, Compute Units), tj. 4608 procesory strumieniowe uzyskując łączną wydajność na poziomie 11,45 TFlops w obliczeniach pojedynczej precyzji i dwukrotnie większą przepustowość geometryczną niż Radeon™ Pro WX 7100 . Radeon Pro Duo umożliwia profesjonalistom pracę na nawet czterech ekranach 4K 60 Hz na raz albo na najnowszych monitorach 8K 30 Hz przy wykorzystaniu pojedynczego kabla albo też wyświetlaczach 8K 60 Hz korzystając z dwóch.

„Współczesne zadania profesjonalistów coraz bardziej zwiększają swoją złożoność i coraz częściej wymagają od nich, aby korzystali z szeregu aplikacji podczas pracy regularnie zatrzymując swoją pracę w jednej i koncentrując uwagę oraz moc obliczeniową w innej. Zaprojektowaliśmy kartę graficzną Radeon Pro Duo tak, aby wyeliminować te ograniczenia zapewniając tym użytkownikom wielozadaniowość bez kompromisów poprzez przydzielanie zasobów układu graficznego tam, gdzie jest to aktualnie potrzebne. Produktem tym kontynuujemy spełnianie naszej obietnicy dla rodziny Radeon Pro, tj. że ma ona zapewniać lepszy wybór w sposobie prowadzenia swojej praktyki zawodowej przez profesjonalistów poprzez zapewnienie najlepszej wielozadaniowości, akceleracji sprzętowej w programach i potężnych rozwiązań do zaawansowanych zadań, jak VR.” — powiedział Ogi Brkic, główny menedżer ds. profesjonalnych kart graficznych w Radeon Technologies Group. AMD.

Podzielność

Projekt karty graficznej Radeon Pro Duo bazujący na dwóch oddzielnych układach graficznych zapewnia profesjonalistom elastyczność w rozprawianiu się z zadaniami oraz umożliwia zupełnie płynne przełączanie się między aplikacjami poprzez przypisywanie zasobów do każdej z nich. Ci zaawansowani użytkownicy mogą też utrzymać swoją twórczą wenę i wykonać większą pracę szybciej decydując się na większą liczbę operacji obliczeniowych w obrębie jednej aplikacji.

„Byłem pod dużym wrażeniem mocy karty graficznej Radeon Pro Duo, zwłaszcza w Nuke. Elastyczność, jaką zapewnia możliwość przydzielenia poszczególnych układów graficznych do aplikacji i przełączania ich między zadaniami jest fenomenalna i doskonale oddaje to, czym jest wielozadaniowość. Np. składanie złożonego projektu najpierw przeskakując do aplikacji 3D, potem eksportując to z powrotem do Nuke, następnie przełączając się na Photoshopa czy Mari, żeby ubarwić rzut, wreszcie załadowanie tego znowu do Nuke i tak w kółko. Radeon Pro Duo daje sobie radę z głównymi i urozmaiconymi zadaniami przy zachowaniu znakomitej wydajności w 3D. W projektach, którymi się generalnie zajmuje, Radeon Pro Duo to oczywisty wybór. Potrafi wszystko.” — powiedział Kynan Stephenson, wolny artysta.

Przyspieszanie

Karta graficzna Radeon Pro Duo znacząco zwiększa wydajność pracy we współcześnie najbardziej popularnych profesjonalnych aplikacjach za sprawą zapewnionej przez nie lub przez ich rozszerzenia obsługi wielu układów graficznych. W wybranych aplikacjach karta ta zapewnia nawet 2-krotnie szybszą pracę niż Radeon Pro WX 7100 i nawet 2-krotnie krótszy czas wykonywania operacji niż najbliższa konkurencyjna karta graficzna dla profesjonalistów.

Tworzenie

Połączenie mocy i elastyczności dwóch układów graficznych czyni z kart Radeon Pro Duo idealne rozwiązanie do współczesnych zaawansowanych zadań, w tym do profesjonalnego tworzenia treści VR. Wirtualna rzeczywistość to punkt zwrotny w branży multimediów i jednocześnie coraz częściej gości dziś w studiach. Profesjonalna karta graficzna Radeon Pro Duo wykorzystuje moc dwóch układów graficznych do renderingu oddzielnych obrazów dla każdego oka pozwalając uzyskać o nawet 50% wyższą wydajność niż rozwiązania z pojedynczym GPU (SteamVR test ). Technologie AMD LiquidVR też są obsługiwane przez wiodące w branży silniki renderujące w czasie rzeczywistym, w tym Unity i Unreal, dzięki czemu pomagają zapewnić płynne, komfortowe i responsywne doznania w warunkach wirtualnej rzeczywistości.

„Przy pracy nad treściami typu 4K 360 VR największą przeszkodą jest technologia, a jako artysta chcę po prostu tworzyć nie obawiając się o limity sprzętowe. Stojąc w obliczu surowych i niezoptymalizowanych materiałów twórcy treści VR potrzebują o wiele więcej mocy niż konsumenci VR. Dzięki karcie Radeon Pro Duo mocy mam aż nadto i natychmiast dostrzegłem 2-krotną różnicę, dzięki czemu mogłem szybciej realizować moje projekty bez chodzenia na kompromisy w pomysłach czy produktywności.” — powiedział Jonathan Winbush, założyciel i dyrektor kreatywny w Winbush.tv.

Radeon™ Pro Duo został zaprojektowany tak, aby spełnić rygorystyczne wymagania formatów stacji roboczych, w pakiecie ma 24-godzinne wsparcie techniczne oraz otrzymał szereg profesjonalnych certyfikatów w oprogramowaniu do tworzenia i obróbki multimediów, CAD i inżynierii. Sterowniki Radeon™ Pro Software oferują użytkownikom nieprzeciętną stabilność, jakość i niezawodność, a do tego są wydawane w co-kwartalnych cyklach, aby dalej udoskonalać ich funkcjonalność, wydajność i stabilność.

Radeon™ Pro Duo powinien pojawić się na rynku z końcem maja w cenie sugerowanej na poziomie 999 USD.

Radeon Pro na NAB 2017

Wraz z prezentacją kart Radeon Pro Duo w trakcie konferencji NAB 2017 firma AMD pokazała szerokie spektrum innowacji dla profesjonalistów z branży multimediów:

• Profesjonalna korekcja kolorów przy wykorzystaniu BlackMagic Resolve oraz nowej karty Radeon Pro Duo

• Niezwykły system łączenia wideo w format 360-stopniowy w czasie rzeczywistym oraz jednoczesny podgląd w warunkach VR przy użyciu technologii Radeon™ Loom, zestawu HTC Vive oraz Radeon Pro Duo

• Akcelerowany rendering w programie Blender przy wykorzystaniu technologii Radeon ProRender oraz „Out of Core”, która pozwala uzyskać dostęp do pamięci w celu zwiększenia bufora – także przy wykorzystaniu karty Radeon Pro Duo

• Tworzenie treści VR przy wykorzystaniu karty Radeon Pro Duo

• Rendering w czasie rzeczywistym w rozdzielczości 4K przy wykorzystaniu technologii Radeon ProRender oraz następnej generacji rozwiązania AMD Radeon™ Pro SSG

• Obróbka wideo w 8K przy użyciu Adobe Premiere Pro CC 2017 przy wykorzystaniu następnej generacji technologii AMD Radeon™ Pro SSG

• Powalające doznanie VR od firm Rewind i The Foundry’s Nuke wykorzystujące kartę Radeon™ Pro WX 7100

Wszystkie demonstracje będą dostępne na stoisku AMD w Las Vegas Convention Center w South Lower Hall, SL7620, a także na stoisku Studio Xperience w South Lower Hall, SL2424.