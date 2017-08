Niższa cena gogli Vive od HTC

Firma HTC ogłosiła, że obniża cenę swoich gogli wirtualnej rzeczywistości o nazwie Vive. Sprzęt ten nadal jest droższy od Oculusa Rift, ale już różnica jest mniejsza niż do tej pory. Firma próbuje w ten sposób przekonać użytkowników do zakupu.



Do tej pory wspomniane gogle kosztowały w Europie 899 Euro, co jest bardzo wygórowaną stawką jak na taki sprzęt, kiedy porównamy go do Oculusa Rift, który kosztuje w promocji nawet 499 Euro. Od teraz okulary HTC są do nabycia za 699 Euro, co jest nadal sporym wydatkiem dla przeciętnego użytkownika.



W komplecie z okularami otrzymujemy dwie stacje śledzące ruchy, dwa kontrolery, a także spory zestaw oprogramowania. W jego skład wchodzi miesięczny abonament na usługę Viveport, który pozwala na pobranie do pięciu materiałów VR - gier, programów lub filmów. Poza tym otrzymujemy aplikację Tilt Brush, Everest VR i Richie’s Plank Experience.