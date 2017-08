Intel Atom C3000 - nowe procesory

Firma Intel ujawniła szczegóły dotyczące chipów do serwerów i urządzeń sieciowych. Mowa tutaj o rodzinie Atom C3000, która ma charakteryzować się bardzo niskim poborem mocy i obsługą rozbudowanych systemów sieciowych. Procesory mogą współpracować z dużą ilością pamięci RAM i wieloma nośnikami danych.



Intel Atom C3000 to seria składająca się z 15 modeli, które przypisane są do trzech grup. Należą do nich serwery, przechowywanie danych w chmurach, rozwiązania sieciowe i Internet Rzeczy. W pierwszym i drugim segmencie mamy najbardziej rozbudowane modele jak np. flagowca o szesnastu rdzeniach - Atom C3958. Każdy z nich posiada dwukanałowy kontroler pamięci DDR4 z obsługą do 256 GB pamięci RAM.



Dodatkowo procesory udostępniają 20 linii HSIO, maksymalnie cztery 10-gigabitowe układy sieciowe, a część obsługuje technikę Intel QuickAssist Technology (Intel QAT), pozwalającą na skorzystanie z dodatkowych pasm o przepustowości do 20 Gb/s dla szyfrowania i kompresji.



Wszystkie procesory wykonano w 14 nm procesie litograficznym. W porównaniu do poprzedniej rodziny mają zapewnić wzrost wydajności do 2.3x i poprawę połączenia sieciowego o 3.4x. Najdroższy model ma kosztować 449 dolarów, a najtańszy tj. Atom C3308 zaledwie 27 dolarów.