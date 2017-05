Niedrogi dysk SSD M.2 z pamięciami 3D od TRANSCEND

Firma TRANSCEND prezentuje dysk MTS810 oparty na kościach 3D NAND TLC.

MTS810 to dysk SSD wykorzystujący złącze M.2 w popularnym formacie 2280. Funkcjonuje on w oparciu o interfejs SATA III, dzięki czemu będzie bezproblemowo współpracował ze starszymi komputerami.

Kości 3D NAND TLC użyte do budowy MTS810 pozwalają, przy zachowaniu przystępnej ceny, na konstruowanie dysków o żywotności i wydajności zauważalnie lepszych, niż w przypadku kości TLC. Dysk zapewnia odczyt danych na poziomie 550 MB/s, a zapis na poziomie 420 MB/s.

TRANSCEND SSD Scope

Dostępna na stronie producenta aplikacja TRANSCEND SSD Scope pomaga w zachowaniu maksymalnej wydajności dysku oraz zwiększeniu bezpieczeństwa przechowywanych na nim danych. Aplikacja umożliwia monitorowanie pracy dysku poprzez odczyty parametrów S.M.A.R.T., wymuszenie aktywacji funkcji TRIM oraz łatwą aktualizację firmware’u. Dodatkowo oprogramowanie pozwala na proste sklonowanie dotychczasowego dysku systemowego.

Gwarancja i cena

Sugerowana cena detaliczna dysku TRANSCEND MTS810 wynosi 280 PLN.

Dyski trafią wkrótce do sprzedaży w Polsce.

Produkty są objęte trzyletnią gwarancją producenta.