Nie znosisz wrednych humorów aury? Ostrzeże cię przed nimi stacja pogody Hama Premium z USB

Hama zaktualizowała swoją ofertę o stację pogodową, która może się pochwalić synchronizacją czasu z najbardziej precyzyjnym zegarem na świecie. Wskazuje m.in. temperaturę i wilgotność powietrza wewnątrz oraz na zewnątrz, fazy księżyca, ciśnienie atmosferyczne i jego trendy. Prognozuje też stan pogody. Z kolei dzięki złączu USB można za jego pomocą naładować urządzenia mobilne. To tylko drobny wycinek z szerokiej gamy stacji tego typu od niemieckiej marki.

Najnowsza stacja zamknięta została w zgrabnym czarnym pudełku o wymiarach 20,5 x 3 x 13 cm, które łatwo zmieści się na każdym biurku, stoliku czy parapecie. To nowoczesne urządzenie, dzięki któremu dowiemy się wszystkiego na temat najważniejszych czynników atmosferycznych w domu i za oknem. Dzięki niemu nigdy nie będziemy już zaskoczeni przez różne złośliwe kaprysy pogodowe, tak częste szczególnie jesienią.

Pokaże fazy księżyca, ostrzeże przed ulewą i mrozem

Model Premium od producenta Hama wyposażono w zegar, sterowany radiowym sygnałem czasowym DCF z automatyczną synchronizacją czasu z najbardziej precyzyjnym zegarem na świecie. Stacja pogody wskazuje na ekranie temperaturę i wilgotność powietrza na zewnątrz (zarówno na czujniku zewnętrznym jak i na głównym panelu) oraz w domu. Poinformuje nas też o fazach księżyca dla każdej doby - od nowiu do ubywającego księżyca. Jedną z bardziej oryginalnych funkcji jest alarm mrozowy w postaci wcześniejszej pobudki, gdy potrzebujemy przygotować auto do jazdy lub odśnieżenia (włączany jest w zakresie temperatur od -1 do +3 stopni Celsjusza). Może się też pochwalić wskaźnikiem trendu ciśnienia atmosferycznego z podziałem na rosnące, stałe i opadające.

Stacja pokaże nam również prognozę pogody, wyświetlając jeden z 6 symboli, przyporządkowanych do następujących warunków: słonecznie, lekkie zachmurzenie, pochmurnie, deszczowo, opady śniegu i sztorm. Z kolei specjalny wskaźnik komfortu zapozna nas ze stanem klimatu wewnątrz pomieszczenia w formie prostych 5 symboli, prezentując odpowiednio: uśmiechniętą, szczęśliwą, neutralną, smutną i bardzo niezadowoloną twarz. Nie zabrakło też dotykowego czujnika do wygodnej aktywacji podświetlenia ekranu i opcji drzemki.

Oczywiście na kolorowym ekranie LCD wyświetli nam się aktualna data (dzień tygodnia, miesiąc, rok) z opcją przełączenia formatu czasu z 12 do 24-godzinnego. W sprzęt wbudowano też budzik. Natomiast zewnętrzny czujnik jest zasilania przez dwie baterie AA.

Przydatna funkcja powerbanka

Strefę czasową można ustawić ręcznie, jeśli czas radia DCF różni się od naszej strefy czasowej. Wskaźnik barometryczny z ciśnieniem atmosferycznym pozwala na dokładne śledzenie zmian pogodowych. A dla poprawy czytelności producent przewidział możliwość regulacji podświetlenia ekranu w trybie ciągłym poprzez zasilacz sieciowy. Warto dodać, że stacja pogodowa dysponuje również złączem USB, dzięki czemu można naładować podpięte do niej urządzenia mobilne.

Sugerowana cena detaliczna stacji pogody Hama Premium z USB wynosi 269 zł

W portfolio firmy znajdziemy też wiele innych stacji, w tym propozycje bardziej budżetowe. Różnią się m.in. designem, kolorystyką, liczbą czujników, kolorowym lub monochromatycznym ekranem, możliwością zainstalowania na ścianie czy obecnością złącza USB. Są urządzenia będące wyspecjalizowanymi deszczomierzami radiowymi czy wyłącznie cyfrowymi termometrami oraz higrometrami. Łącznie do wyboru mamy 16 modeli.