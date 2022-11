Jak grać bezpiecznie w kasynie online?

Zwłaszcza odwiedzając kasyno online po raz pierwszy, można poczuć się na początku przytłoczonym ze względu na dużą ofertę. Szybko pojawiają się pytania, jak w ogóle bezpiecznie grać w kasynie internetowym i jak znaleźć bezpieczne kasyno online.

Na przykład Total Casino jest jedynym legalnym kasynem w świetle polskiego prawa. Oczywiście są też kasyna, które są licencjonowane przez prawo europejskie. Poniżej opisujemy kilka kryteriów, które są ważne podczas gry w kasynie internetowym.

Kasyno musi być renomowane

Wybór kasyn online jest niemal nieskończony, co może być niezwykle przytłaczające dla nowicjuszy. Wielu użytkowników po prostu nie wie, na co zwracać uwagę i czy istnieją znaki, które identyfikują kasyno jako renomowane. Oprócz wspomnianego właśnie Total Casino, możesz oczywiście dotrzeć do innych renomowanych i przede wszystkim legalnych kasyn online z Polski.

Kluczowe jest jednak to, aby posiadali oni licencję z kraju UE. Tamtejsze organy nadzorcze mają bardzo surowe wytyczne, do których muszą się stosować usługodawcy. Dostawcy, którzy posiadają licencję UE, są zawsze uważani za renomowanych i bezpiecznych.

Co to znaczy, że przewaga domu?

Raz po raz czytasz coś o house advantage banku, gdy odwiedzasz kasyno. Musisz zrozumieć, o co właściwie chodzi, aby z powodzeniem grać w kasynie internetowym. Przewaga domu jest często określana również jako przewaga banku, zaliczka banku lub wartość oczekiwana.

To naprawdę nie są czary, ale jednocześnie trzeba zrozumieć, co dokładnie kryje się za tym terminem. Najprościej rzecz ujmując, house advantage to matematyczna przewaga kasyna nad graczami, czyli kasyno wygrywa częściej niż gracz i w ten sposób zarabia swoje pieniądze.

Jakie gry kasynowe są oferowane?

Nawet jeśli nigdy wcześniej nie odwiedziłeś kasyna online i nie masz doświadczenia, większość osób i tak zna szczególnie popularne gry.

W ofercie gier kasynowych znajdują się:

● Sloty (gry na maszynach)

● Gry stołowe takie jak Blackjack, Baccarat, Pai Gow Poker

● Ruletka

● Wideo poker

● Gry specjalne, takie jak gry loteryjne, bingo i tym podobne

Dobre i renomowane kasyna mogą zaoferować tak szeroki wybór gier.

Odetnij straty, zanim zaczniesz grać

Jak w wielu innych dziedzinach, również w hazardzie obowiązuje złota zasada. W zasadzie takie zasady dotyczą wszystkich graczy, ale szczególnie nowicjusze powinni się ich naprawdę trzymać. Jedna z tych złotych zasad brzmi: Przed rozpoczęciem gry należy zawsze ustalić maksymalną kwotę, którą chcemy i możemy stracić. Na pewno należy zaplanować budżet i mieć go na uwadze.

Po ustaleniu takiej kwoty, nie można jej już nigdy przekroczyć przy kolejnych zakładach. W końcu jest to pytanie egzystencjalne, bo w zasadzie w kasynie można obstawiać tylko te pieniądze, na które naprawdę można sobie pozwolić. Pożyczanie pieniędzy nigdy nie jest opcją do rozważenia, zwłaszcza w przypadku hazardu.

Zapoznaj się z zasadami

W większości gier kasynowych zasady są zazwyczaj łatwe do zrozumienia. Istnieją jednak również gry, które ujawniają wyraźnie skomplikowany zestaw zasad. Tak naprawdę nie ma znaczenia, jaki rodzaj gry ostatecznie wybierzesz, ale zawsze ważne jest, abyś wystarczająco zapoznał się z odpowiednimi zasadami.

Ci, którzy nie znają zasad lub nie zapoznali się z nimi, będą mieli trudniej osiągnąć upragnione szczęście i sukces w kasynie. Prawdopodobieństwo wygranej i wypłaty na konto bankowe jest znacznie większe, jeśli gracze znają zasady obowiązujące w kasynie.

Nauka strategii

Właściwie wiadomo, że większość gier w kasynie opiera się wyłącznie na szczęściu, ale nie należy zapominać o grach, które zależą od strategii. Dlatego też poznanie kilku ważnych strategii ma duży sens, ponieważ w ten sposób można zminimalizować właśnie wspomnianą przewagę domu.

Z reguły są to bardzo proste strategie, ale ostatecznie decyduje tu proces uczenia się i przede wszystkim praktyka. Tylko w ten sposób zdobyta wiedza może być rzeczywiście szybko i niezawodnie przywołana w odpowiednim momencie.

Przegrana jest częścią hazardu

Stwierdzenie, które zapewne spotka się z niezrozumieniem. Logicznie rzecz biorąc, nikt nie odwiedza kasyna, aby przegrać. Chodzi tu bardziej o podstawowe nastawienie, z jakim ludzie odwiedzają kasyno. Ostatecznie najbardziej prawdopodobnym wynikiem osiągniętym w kasynie jest przegrana. Jeśli ktoś już przed wizytą przygotowuje się, że prawdopodobieństwo przegranej jest tu bardzo wysokie, to jest na nią psychicznie przygotowany wcześniej.

Dzięki takiej podstawowej postawie wizyta w kasynie staje się znacznie mniej stresująca, jeśli gracz musi pogodzić się z przegraną. Jednocześnie faktem jest, że znacznie bardziej cieszy się z ewentualnych wygranych, ponieważ nie były one spodziewane.

Wykorzystaj bonusy i darmowe spiny

Kasyna internetowe zdecydowanie trącają kasyna stacjonarne unikalnym punktem sprzedaży, a mianowicie oferowanymi bonusami i darmowymi spinami. Z tych ofert zdecydowanie należy skorzystać. Stanowią one idealną okazję do zapoznania się z kasynem i grami. Proces uczenia się szybko się rozpoczyna, co może okazać się bardzo przydatne później podczas gry na prawdziwe pieniądze. Dodatkowo bonusy i darmowe spiny dają genialną okazję do bezstresowego wypróbowania gier.

Rzucanie pracy, gdy jest w najlepszej formie

Telefon komórkowy lub laptop z odpowiednim sprzętem do kasyna online są dostrojone, strategie są nauczone i stałeś się prawdziwym graczem z pierwszą wygraną.

Każdy użytkownik powinien jednak zdawać sobie sprawę, że każda szczęśliwa passa dobiega końca. Dlatego nie należy zbytnio forsować szczęścia. Tutaj trzeba po prostu pamiętać o house advantage, czyli matematycznej przewadze, jaką ma kasyno. Dlatego też jest więcej niż prawdopodobne, że szczęśliwa passa może się również szybko odwrócić.

W tym miejscu pokazano już, że nagle, wbrew rozsądkowi i zawartej wcześniej z samym sobą umowie o maksymalnych stawkach, wykorzystuje się zdobyte wygrane. Złość po całkowitej stracie jest wtedy wielka.

Prawdopodobnie nie ma idealnego momentu na rzucenie hazardu, ale zawsze wskazane jest zaprzestanie hazardu, dopóki jesteś na czarno.