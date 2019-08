Natec wprowadza nowe podkładki - matematyka, geografia i chemia zawsze pod ręką

Wkrótce czas wracać do szkoły. Komputer stanowi dziś właściwie stały element wyposażenia biurka ucznia, a nowa podkładka nie tylko uczyni je bardziej atrakcyjnym, ale też pomoże w nauce matematyki, chemii i geografii.

Trzy nowe, duże (800x400x3 mm) podkładki pod mysz i klawiaturę dołączyły do oferty marki Natec. Gumowany spód zapobiega przesuwaniu się po blacie biurka, a gładka, materiałowa powierzchnia pozwala na wygodne i bezproblemowe prowadzenie myszy. To co jednak wyróżnia nowe podkładki Nateca to wzór graficzny.

Nauki ścisłe

Na podkładce Natec Science widzimy powierzchnię przypominającą blat biurka, wraz z układem okresowym pierwiastków oraz stałymi fizykochemicznymi i podstawowymi wzorami z fizyki i chemii zapisanymi w formie notatek. Dobrze jest mieć takie dane zawsze pod ręką.

Pozostajemy w kręgu nauk ścisłych. Podkładka Natec Maths wygląda jak szkolna tablica z zapisanymi kredą wzorami z geometrii, trygonometrii, algebry, a także podstawowymi formułami ciągów oraz funkcji. Na samym środku widnieje duży napis “Keep Calm and do Maths”. Nauczyciel zapewne wyszedł na chwilę z klasy.

W podkładce Natec Discoveries udało się zamknąć całą, do tego aktualną mapę polityczną świata. Zaznaczono na niej także historię wielkich odkryć geograficznych: trasy najważniejszych wypraw (Kolumba, Magellana czy Vasco da Gamy) daty poszczególnych ekspedycji, a także nazwy i szkice okrętów flagowych.

Nowe podkładki Natec będą świetnym wyposażeniem biurka. Ułatwią wygodną obsługę myszy, a przy tym pozwolą na wygodny i szybki dostęp do ważnych danych. Ułatwią także zapamiętanie wzorów i dat, co w polskiej szkole, mimo epoki internetu, nadal jest niezwykle ważne.

Ceny podkładek Natec wynoszą 39,99 zł.