MSI X399 SLI Plus - pokazane zdjęcie

Do sieci trafiła pierwsza grafia ujawniająca wygląd płyty głównej MSI X399 SLI Plus. Model ten będzie alternatywą dla droższych modeli, które są już w sklepach. Oczywiście zabraknie tutaj kilku funkcji, które mają droższe urządzenia.



MSI X399 SLI Plus posiada gniazdo TR4 dla procesorów Ryzen Threadripper, osiem slotów na pamięć RAM DDR4, cztery złącza PCIe 3.0 x16, dwa PCIe x1, trzy gniazda M.2, usunięto dwie z trzech osłon dla SSD, nie ma też obudowy przykrywającej uład audio, a jeden PCIe x16 został zastąpiony przez PCIe x1. Konfiguracja SATA pozostała taka sama, przez co mamy dalej dostęp do ośmiu portów. Na panel z przodu można wyprowadzić cztery złącza USB 3.1 Typu-A, jedno USB 3.1 Typu-C i cztery USB 2.0. Jest oczywiście możliwość zbudowania konfiguracji multi-GPU Nvidia SLI i AMD CrossFire. Mamy tutaj także kodek dźwiękowy Realtek ALC1220 i układ sieciowy Intel i211. Pełen zestaw portów na panelu z przodu nie został jeszcze ujawniony.



Cena nowej płyty od MSI nie jest jeszcze znana.