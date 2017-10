MSI X299M-A Pro - nowa płyta dla Kaby Lake-X

Firma MSI wprowadziła do swojej oferty nowy model płyty głównej o nazwie X299M-A Pro. Urządzenie to wykonane jest w formacie micro ATX i będzie pozwalało na zamontowanie procesora Kaby Lake-X od Intela. Do wyboru są dwa modele: Core i7-7740X i Core i5-7640X.



Urządzenie posiada na swoim laminacie podstawkę LGA2066, cztery sloty na moduły DDR4-4500+(OC), dwa kanały, trzy sloty PCI Express 3.0 x16 (dwa elektrycznie x8), PCI Express w konfiguracji x16 / x0 / x0, x8 / x8 / x0, x8 / x4 / x4, osiem portów Serial ATA 6 Gb/s z obsługą macierzy RAID 0, 1, 5, 10, dwa sloty M.2 (PCIE 3.0 x4 / SATA3) z obsługą macierzy RAID 0, 1, kontroler Ethernet 1 Gb/s (Intel I219-V), kontroler HD Audio 7.1 z kodekiem Realtek ALC1220, cztery porty USB 3.1 (5 Gb/s), dwa porty USB 3.1 (10 Gb/s) typu A i C, dwa porty USB 2.0, dwa porty PS/2, dwa układy BIOS oraz wyświetlacz diagnostyczny.