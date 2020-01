MSI MAG Forge – niedrogie i przewiewne obudowy z RGB

MSI wprowadza do sprzedaży trzy obudowy komputerowe z serii MAG Forge. Nowości są przeznaczone dla płyt ATX i mniejszych. Ich konstrukcja zapewnia dobry obieg powietrza oraz uwzględniono w niej wentylatory z podświetleniem RGB.

Niewielkie i przewiewne

MAG Forge 100R, MAG Forge 100M oraz MAG Forge 101M odznaczają się niewielkim rozmiarem, jak na obudowę w formacie Midi-Tower mieszczącą płyty ATX. Jednak dzięki przemyślanej konstrukcji nie trzeba się ograniczać przy wyborze karty graficznej. MAG Forge pomieszczą modele o długości do 330 mm.

Zgrabny i kompaktowy wygląd nowych obudów powinien przypaść do gustu osobom ceniącym minimalizm. Przy czym nie został on osiągnięty kosztem funkcjonalności. Wbrew panującej modzie na mocno zabudowane przody obudów, front MAG Forge wykonano głównie z siatki mesh. Pozwala to na skuteczną wentylację wnętrza obudowy i utrzymanie niskich temperatur nawet bardzo wydajnych podzespołów.

Wszystkie trzy warianty MAG Forge opierają się na tym samym szkielecie i różnią się tylko wentylatorami załączonymi w zestawie oraz typem kontrolera podświetlenia. W modelu 100R są zainstalowane dwa wentylatory ARGB i jeden bez podświetlenia. 100M został wyposażony w dwa wentylatory RGB oraz jeden niepodświetlany. Z kolei 101M cechuje się najskuteczniejszym chłodzeniem, gdyż zamontowano w nim cztery wentylatory RGB. Każdy wariant obudowy został wyposażony w 6-kanałowy kontroler RGB (ARGB w przypadku modelu 100R). Daje on możliwość instalacji i sterowania dodatkowymi elementami podświetlenia bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

W nowościach MSI zastosowano montowane beznarzędziowo panele boczne z hartowanego szkła, które prezentują się elegancko i nie ulegają zarysowaniom tak jak tańszy akryl.

Gwarancja i cena

MSI oferuje 2-letnią gwarancję producenta na obudowy. Sugerowane ceny detaliczne nowych produktów na polskim rynku wynoszą:

• MSI MAG Forge 100R – 239 zł

• MSI MAG Forge 100M – 199 zł

• MSI MAG Forge 101M – 249 zł

Promocja na gadżety lub fotel



Przy zakupie nowych obudów MSI obowiązuje promocja. W jej ramach można otrzymać pakiet gadżetów o wartości 200 zł – mysz wraz z podkładką. Z kolei odważni mają szansę na wygranie zestawu gadżetów o wartości 400 zł lub fotela dla graczy o wartości 1500 zł.