INNO3D GeForce RTX 2060 Super Gaming OC X2 - czyli historia o tym, jak szybkie uczyniono szybszym

Dwa wentylatory, potężny radiator, solidny, czarny backplate i podniesione częstotliwości - taka jest karta INNO3D GeForce RTX 2060 Super Gaming OC X2 - model skierowany dla graczy, którzy szukają dużej wydajności w rozsądnej cenie.

Kiedy na początku 2019 roku NVIDIA wprowadzała karty GeForce RTX 2060, celowała w niezwykle popularny segment średni. Pół roku później podniosła poprzeczkę, wypuszczając niezwykle udaną odmianę RTX 2060 Super. INNO3D swoją kartą GeForce RTX 2060 Super Gaming OC X2 pokazuje, że da się stworzyć w oparciu o GPU NVIDII kartę jeszcze bardziej wydajną, pozostając jednak na tej samej półce cenowej.



Karta INNO3D GeForce RTX 2060 Super Gaming OC X2 wykorzystuje nowoczesny GPU NVIDIA Turing wspierający takie technologie jak śledzenie promieni czy DLSS. Pomimo iż nazwa sugeruje, że jest to “tylko” odmiana GeForce’a RTX 2060, tak jednak nie jest. Wystarczy spojrzeć w specyfikację karty - model z dopiskiem Super posiada 256-bitowy interfejs pamięci i aż 2176 rdzeni CUDA, podczas gdy “zwykły” model ma, odpowiednio, 1920 rdzeni CUDA i 192-bitowy interfejs pamięci. Ten ostatni wpływa zresztą na pojemność pamięci graficznej. W mocniejszej karcie jest to 8 GB GDDR6, podczas gdy w tańszej jest jej już 6 GB GDDR6.

INNO3D w swojej konstrukcji nie poprzestało na tych korzyściach technicznych. Pochodzący z Hong Kongu producent poszedł o krok dalej, oferując wyższą częstotliwość w trybie Boost - 1695 MHz zamiast 1650 MHz. Niewielka różnica? Owszem. Producent jednakże samą konstrukcją karty zachęca do podkręcania. Do dyspozycji mamy tu dwa dodatkowe gniazda zasilania - 8 i 6-pinowe, inaczej jak w karcie referencyjnej gdzie znajdziemy tylko 8-pinowe. To pozwala zapewnić pewniejsze, bardziej stabilne, a przede wszystkim mocniejsze zasilanie w konstrukcji INNO3D. Co można z tym zrobić? Cóż, nazwa karty sama to podpowiada, podobnie jak jej chłodzenie.

To ostatnie przygotowano zgodnie z tym do czego przyzwyczaił nas azjatycki producent. Dwa duże, bo 100-mm wentylatory osadzono na dużym radiatorze, do którego ciepło odebrane z GPU przekazywane jest ciepłowodami. Taka konstrukcja jest wydajna, a przy tym pozostaje dość cicha.

Karta INNO3D GeForce RTX 2060 Super Gaming OC X2 (8 GB GDDR6) jest dostępna na rynku w cenie ok. 2200 zł.

Specyfikacja:

• Taktowanie rdzenia boost [MHz]: 1645

• Złącza video: HDMI 2.0b, 3 x DisplayPort 1.4,

• Ilość pamięci RAM: 8 GB

• Rodzaj pamięci RAM: GDDR6

• Interfejs pamięci: 256-bit

• Przepustowość pamięci: 448 GB/s

• CUDA: 2176

• Rekomendowana moc zasilacza: 550 W

• Typ złącza: PCI-E 3.0 X16

• Długość karty [mm]: 264

• Wysokość karty [mm: 134