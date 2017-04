MODECOM wprowadza do sprzedaży klawiaturę mechaniczną w cenie do 159 zł

Firma MODECOM – producent sprzętu IT wprowadza do swojej oferty kolejną klawiaturę mechaniczną na niebieskich przełącznikach.

MODECOM od kilku miesięcy rozwija linię produktów gamingowych z serii Volcano Gaming. Po dobrze przyjętych przez rynek klawiaturach Volcano Lanparty i Volcano Gamer do sprzedaży wchodzi nowy mechanik od polskiego producenta.

Czym charakteryzuje się ta klawiatura? Przede wszystkim to pełnowymiarowa klawiatura posiadająca 104 klawisze mechaniczne na przełącznikach Outemu Blue z klawiaturą numeryczną, z pełnym anti-ghostingiem i czerwonym podświetleniem. Wszystko dopełniają antypoślizgowe stopki, blokada klawisza Windows, multimedialne przyciski, a także przewód o długości 180 cm – czyli wszystko to, czego potrzebują gracze i to w rewelacyjnie niskiej cenie do 159 zł.

Jest to jedna z najtańszych klawiatur mechanicznych na polskim rynku, dlatego model MODECOM Volcano Hammer jest świetną okazją do rozpoczęcia przygody z klawiaturami mechanicznymi. Warto podkreślić, ze w klawiaturze mechanicznej każdy klawisz jest oddzielną konstrukcją wyróżniająca się żywotnością 50 milionów „klików”. Cechą przełączników jest błyskawiczny czas reakcji, trwałość wykonania, odporność na uszkodzenia, wygoda użytkowania oraz to co gracze kochają tak bardzo w niebieskich przełącznikach, czyli charakterystyczny dźwięk klawiszy.

Klawiaturę w limitowanej edycji można kupić tylko w sieci Auchan od 27 kwietnia.

Sugerowana cena detaliczna to 159 zł.