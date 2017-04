ARCHOS Bolt – elektryczna hulajnoga dostępna w Polsce

Firma ARCHOS od 1998 roku wprowadza na rynek innowacyjne produkty z dziedziny elektroniki użytkowej. W 2000 r. zaprezentowała pierwszy odtwarzacz MP3 wyposażony w dysk twardy, a w 2009 r. pierwszy w historii tablet z systemem Google Android. Naturalna ewolucja producenta oraz rosnące zapotrzebowanie na ekologiczne środki transportu sprawiły, że firma ARCHOS zdecydowała się wprowadzić do Polski serię elektrycznych pojazdów, poczynając od hulajnogi ARCHOS Bolt.

Miejska hulajnoga ARCHOS Bolt

Hulajnoga ARCHOS Bolt została wykonana z wysokiej klasy stopu aluminium i charakteryzuje się wbudowanym silnikiem elektrycznym o mocy 250W. Pojazd porusza się z prędkością do 15 km/h

(to ograniczenie jest optymalnie dostosowane do gabarytów pojazdu i pozwala zachować odpowiedni poziom bezpieczeństwa) oraz może pokonać nawet do 12 km na pojedynczym ładowaniu baterii.

Hulajnoga jest niezwykle łatwa w obsłudze – prędkość można regulować bezpośrednio z poziomu kierownicy przy pomocy manetki. Ekran LED pozwala na bieżąco śledzić liczbę przejechanych kilometrów oraz informuje o aktualnym stanie baterii. Przednia lampa LED poprawia widoczność przy ograniczonym świetle.

ARCHOS Bolt jest w stanie udźwignąć ciężar nawet do 90 kg, podczas gdy sam pojazd waży zaledwie 8,28 kg. Tak niska waga w połączeniu z funkcją błyskawicznego składania czyni z hulajnogi kompaktowy środek transportu, który można zabrać ze sobą w każdą podróż.

Oprócz standardowego tylnego hamulca, pojazd jest w stanie szybko zatrzymać się przy wykorzystaniu hamulca silnika elektrycznego.

Główne cechy elektrycznej hulajnogi to:

Łatwość składania i przenoszenia

12-kilometrowy dystans do pokonania na jednym ładowaniu

Prędkość do 15 km/h

Waga – 8,28 kg

Hulajnoga ARCHOS Bolt dostępna jest w cenie 1449 zł. W przypadku reklamacji firma ARCHOS gwarantuje zwrot gotówki, lub wymianę urządzenia na nowe*.

W Polsce dostępna jest również pomoc techniczna, z którą można się skontaktować pod nr. tel. (22) 292 23 67 w godzinach od 9.00-17.00, od poniedziałku do piątku.