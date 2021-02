Mercusys MR70X – router WiFi 6 dla całej rodziny

MR70X to pierwszy router nowej generacji WiFi 6 w ofercie Mercusys. Dzięki temu urządzeniu zasięgiem sieci można objąć całą powierzchnię domu, transmisja danych odznacza się niezwykłą stabilnością, a wszyscy domownicy mają zagwarantowany dostęp do szybkich połączeń bezprzewodowych. MR70X polecany jest zwłaszcza osobom, które cenią sobie jakość w rozsądnej cenie i chcą, żeby zdalna praca i zdalne nauczanie w domu przebiegały bezproblemowo.

Dwupasmowy router Mercusys MR70X oferuje prędkości sięgające do 1,8 Gb/s (do 1201 Mb/s w paśmie 5 GHz oraz do 574 Mb/s w paśmie 2,4 GHz). Urządzenie wyposażone zostałow gigabitowy port WAN oraz trzy gigabitowe porty LAN, dzięki którym użytkownik otrzymuje gwarancję szybkich połączeń przewodowych.

Za zasięg routera Mercusys MR70X odpowiadają cztery anteny zewnętrzne o wysokim zysku wspierane przez technologię Beamforming. Pozwalają one na utworzenie silnej i niezawodnej sieci bezprzewodowej, dostępnej na powierzchni całego domu.

Za sprawą technologii takich jak OFDMA i MU-MIMO router może obsłużyć wiele urządzeń jednocześnie. Zachowuje przy tym wysokie prędkości sieci bezprzewodowej oraz odczuwalnie zmniejsza opóźnienia w transmisji. Mieszkańcy bloków i domów wielorodzinnych docenią zwłaszcza technologię kolorowania BSS, która redukuje zakłócenia generowane przez sąsiednie kanały, znacznie zwiększając wydajność transmisji. Router posiada także funkcję Smart Connect, dzięki której urządzenia zawsze łączą się z najlepszym dostępnym w danym momencie pasmem WiFi. Na uwagę zasługuje również mechanizm Target Wake Time, który pozwala na wydłużenie czasu uśpienia urządzeń i pracy baterii, zwłaszcza w przypadku urządzeń mobilnych i IoT.

Mercusys MR70X może także pracować w trybie punktu dostępowego, zapewniając urządzeniom bezprzewodowy dostęp do sieci. Dodatkowo, funkcje IGMP Proxy/Snooping, Bridge oraz Tag VLAN, zapewniają wysoką jakość transmisji IPTV.

Dla zwiększenia bezpieczeństwa w routerze Mercusys MR70X zastosowano najnowsze szyfrowanie WPA3, dzięki któremu sieć domowa zyskuje lepszą ochronę. Rodzice mogą skorzystać z funkcji kontroli rodzicielskiej, pozwalającej na zastosowanie blokady dostępu do wybranych zasobów sieciowych i treści w Internecie. Do dyspozycji użytkowników jest także funkcja QoS gwarantująca optymalizację działania, poprzez przydzielanie urządzeniom priorytetów.

Produkt objęty jest dwuletnią gwarancją i kosztuje około 200 zł.