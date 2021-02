inkBOOK Calypso Plus w energetycznej, żółtej wersji – inspirowanej przez Pantone Color Institute

Czytniki ebooków inkBOOK Calypso i Calypso Plus od początku wyróżniały się na rynku nie tylko świetnym ekranami z zaawansowanym systemem regulacji jasności i barwy czy obsługą wielu serwisów z e-książkami – ale również tym, że dostępne są w wielu atrakcyjnych i miłych dla oka kolorach. Do dostępnej wcześniej palety pięciu kolorów dołączył właśnie szósty – żółty, inspirowany odcieniem Illuminating, ogłoszonym przez Pantone Color Institute jednym z kolorów roku 2021.

W momencie premiery rynkowej modelu inkBOOK Calypso (w wakacje ubiegłego roku) oraz jego nowej wersji, inkBOOK Calypso Plus (wprowadzonego do oferty na przełomie 2020/2021 r.) nabywcy mogli wybierać spośród pięciu kolorów: klasycznej czerni, stonowanej szarości, stylowej czerwieni, głębokiego błękitu i przyjemnego dla oka różu.

Okazało się, że wprowadzenie tak zróżnicowanej palety kolorystycznej było strzałem w dziesiątkę – przyzwyczajeni do atrakcyjnych kolorystycznie współczesnych smartfonów, tabletów czy komputerów przenośnych użytkownicy chętnie sięgali właśnie po kolorowe warianty inkBOOKów Calypso/Calypso Plus, w których żywe barwy obudowy świetnie kontrastują z przyjaznym dla oka wyświetlaczem.

Ze statystyk sprzedażowych firmy inkBOOK Europe wynika, że największą popularnością wśród nabywców cieszyły się warianty czerwony, błękitny oraz czarny, aczkolwiek pozostałe dwie wersje niewiele ustępowały im popularnością (ciekawostką jest fakt, iż w jednej z popularnych sieci sklepów z elektroniką absolutnym hitem sprzedażowym był inkBOOK Calypso w wariancie różowym).

Teraz do dostępnej wcześniej gamy kolorów dołącza jaskrawy, energetyczny żółty – czytnik inkBOOK Calypso Plus w tej wersji jest już dostępny w oficjalnym sklepie producenta, w standardowej cenie 529 zł. Co istotne, wybranie akurat tego koloru absolutnie nie jest przypadkiem - inspiracją do projektu było ogłoszenie przez Pantone Color Institute kolorów na 2021 - w tym właśnie wykorzystanej w inkBOOKu Calypso Plus „słonecznej żółci”, która ma symbolizować nadzieję na lepsze czasy. Warto dodać, że do każdego czytnika inkBOOK Calypso Plus można dokupić dostępne w wielu wersjach kolorystycznych etui Yoga.