MediaTek Helio P25 - oficjalna prezentacja

Firma MediaTek zaprezentowała swój najnowszy chip Helio P25, który trafi do telefonów ze średniego i wysokiego segmentu. Producent podkreśla, że model ten jest dużo bardziej energooszczędni od konkurentów, ale jest za to wyżej taktowany od poprzednika, czyli Helio P20.



Na pokładzie P25 znajdą się cztery rdzenie Cortex-A53 pracujące z zegarem 2,5 GHz i cztery kolejne Cortex-A53 działające z częstotliwością 1,6 GHz. Poza nimi mamy także układ graficzny ARM Mali-T880 MP2 o taktowaniu 900 MHz. Maksymalna rozdzielczość ekranu, którą obsłuży to 1920 x 1080 pikseli. Nowy układ jest zgodny z pamięciami LPDDR3 i LPDDR4(X). Obsłuży ich odpowiednio maksymalnie 4 GB oraz 6 GB. Najważniejszą cechą jest jednak wsparcie podwójnych aparatów fotograficznych. Można skorzystać z dwóch sensorów 13 MPix lub jednego 24 MPix. Maksymalna rozdzielczość nagrywanego filmu to 3840 x 2160 przy 24 kl./s. Obsługuje on również HDR z podglądem wideo.



Nowy MediaTek oferuje również moduły łączności bezprzewodowej jak np. LTE Cat.6, Bluetooth i Wi-Fi 802.11ac. Chip wykonano w 16 nm procesie produkcji FinFET+. Pierwsze smartfony z nim na pokładzie pojawią się w bieżącym kwartale.