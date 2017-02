Meizu M5s na pierwszych zdjęciach

Już niedługo powinna mieć miejsce premiera smartfona Meizu M5s, ponieważ ten otrzymał właśnie certyfikat urzędu TENAA i trafił od bazy benchmarków. Jego zdjęcia teraz pojawiły się w sieci i pokazują zarówno przód, jak i tył urządzenia.



Nowa słuchawka Meizu oferuje 5,2 calowy ekran o rozdzielczości 1280 x 720 pikseli, ośmiordzeniowy procesor MediaTek MT6753 o taktowaniu 1,3 GHz, 16 GB miejsca na pliki i 2 GB RAMu (lub w konfiguracji 32 GB i 2 GB lub 64/4 GB). Do tego będziemy mieli dostęp do aparatu cyfrowego 13 MPix z tyłu, kamerki na froncie 5 MPix oraz baterii 2930 mAh. Całość ma pracować pod kontrolą systemu operacyjnego Android 6.0 Marshmallow.



Niestety nie wiemy kiedy Meizu wprowadzi M5s do sprzedaży, ale jego cena będzie wynosiła około 145 dolarów.